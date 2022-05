https://cz.sputniknews.com/20220530/podivejte-se-na-orbana-jak-haji-zajmy-obcanu-sve-zeme-heger-to-schytal-za-ukrajinske-hrdinstvi-18334235.html

„Podívejte se na Orbána, jak hají zájmy občanů své země.“ Heger to schytal za „ukrajinské hrdinství“

„Podívejte se na Orbána, jak hají zájmy občanů své země.“ Heger to schytal za „ukrajinské hrdinství“

Předseda slovenské vlády Eduard Heger se pochlubil fotografií z cesty do Bruselu a popsal klíčová témata summitu představitelů EU. 30.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-30T16:54+0200

2022-05-30T16:54+0200

2022-05-30T16:54+0200

slovensko

eduard heger

slovensko

brusel

viktor orbán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/06/17921398_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_8eb46fe1e14292bfd0c10fc570b488e9.jpg

„Do Bruselu jedu s hlubokým přesvědčením, že musíme v rozhodnutích postupovat jednotně a zároveň solidárně,“ vyslovil přesvědčení slovenský premiér.Následně vyjmenoval i hlavní témata summitu.„Energetika. Je nutné najít alternativní a zároveň stabilní dodávky plynu a ropy pro všechny členské země,“ podotkl s tím, že jeho prioritou jsou garance pro slovenské občany v případě energetických výpadků.Dále zmínil potravinovou bezpečnost.„Jelikož Ukrajina je významným dodavatelem obilovin do Afriky a dnes přístavy a moře blokuje Rusko, musíme i v této otázce nalézt řešení. Chceme předejít masové migraci obyvatelstva před hladomorem. Rádi pomůžeme s našimi přepravními kapacitami,“ poznamenal.Tím s ukrajinskou problematikou Heger neskončil.„Evropská perspektiva pro Ukrajinu. Je i v našem zájmu, abychom měli bezpečného a stabilního souseda,“ zvýšil stupeň patosu slovenský premiér.Lidé však nadšení Hegera nepochopili a něco mu doporučili.„Zkuste se podívat na premiéra Orbána, jak hají zájmy občanů své země a ne USA!“ poradil Josef Šubrt.„Hlavním tématem pro vás pane premiére musí být v první řadě blaho slovenského lidu a ne zájmy ostatních zemí,“ připomněl Ludvík Michalovic.„Jen žádná podpora Ukrajiny,“ žádá Liloo Ilavsky.„Jaká jednota a solidarita?! Co takhle realita! Němci i Italové už vesele platí v rublech a vesele budou dodávat levně koupený ruský plyn draze Polákům, Maďaři i Rakušané odpojení od levných a seriózně dodávaných ruských surovin odmítají, jen u nás si vláda hraje na zachránce Ukrajiny - na úkor vlastního národa a ekonomiky státu! Na klubu 500 to podnikatelé - majitelé velkých závodů jasně vysvětlili, co způsobí toto vaše ukrajinské hrdinství. Francouzi se vyjádřili jasně - UA se dostane do EU možná tak za 15 let. Bezpečný a stabilní soused Ukrajina? Stačí si prohlédnout seznam států podle korupce, více není třeba,“ dodal hlubší pohled Hugo Brano Lepus.

https://cz.sputniknews.com/20220513/heger-rusko-nas-vydira-kam-nas-premier-chodi-na-tyto-pohadky-ptaji-se-slovaci-18289373.html

slovensko

brusel

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eduard heger, slovensko, brusel, viktor orbán