Porošenko požádal Zelenského, aby ho pustil z Ukrajiny

Přede dvěma dny se Porošenko dvakrát pokusil o vycestování do Polska přes hraniční přechod Rava-Russkaja, v obou případech byl však zastaven hlídkou. Ve svém dopise vysvětlil, že se hodlal účastnit kongresu a summitu Evropské lidové strany v nizozemském Rotterdamu. Exprezident sdělil, že dostal oficiální pozvání a povolení ke služební cestě podepsané předsedou Nejvyšší rady.Poslankyně strany bývalého ukrajinského prezidenta Viktoria Sjumar uvedla, že nakonec se dnes na třetí pokus Porošenkovi podařilo opustit Ukrajinu.Na Ukrajině podezírají Porošenka z vlastizrady a pomoci terorismu v kauze o dodávkách uhlí z Donbasu, hrozí mu až 15 let odnětí svobody. V lednu byl bývalý lídr propuštěn Pečerským obvodním soudem v Kyjevě poté, co slíbil, že odevzdá cestovní pas a neopustí Kyjev a Kyjevskou oblast bez povolení vyšetřovatele.

