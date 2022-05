https://cz.sputniknews.com/20220530/starosta-italske-gorice-nazval-rozhodnuti-o-vylouceni-ruskych-skladatelu-ze-souteze-silenstvim-18332697.html

Starosta italské Gorice nazval rozhodnutí o vyloučení ruských skladatelů ze soutěže šílenstvím

Starosta italské Gorice nazval rozhodnutí o vyloučení ruských skladatelů ze soutěže šílenstvím

Úřady italské Gorice poskytli pořadatelům hudební houslové soutěže Rodolfa Lipizera možnost změny rozhodnutí o vyloučení interpretů z Ruska, dnes tato akce... 30.05.2022, Sputnik Česká republika

Pořadatel soutěže, asociace Lipizer, se podle jeho slov dopustila skandálního činu, který se stal ještě halasnějším s ohledem na mnohonárodní povahu a staré kulturní tradice tohoto města na hranici se Slovinskem.Dříve soutěž, jež nese jméno známého dirigenta a skladatele, a má se konat v září, zamítla účast třem houslistkám s ruským občanstvím. Prezident asociace Lorenzo Qualli sdělil Sputniku, že rozhodnutí bylo přijato kvůli mezinárodním sankcím souvisejícím s konfliktem na Ukrajině. Radnice Gorice pak pořadatele pozvala na schůzku, na kterou nepřišli.Starosta si myslí, že pro ruské houslistky „to dopadlo téměř dobře“, protože je Gorice pozvala k účasti v koncertu v třetí červencové dekádě.„Za účast v soutěži by měli platit příspěvek, platit za dopravu, teď to ale platíme my. Budou mít mnohem větší ohlas a velké obecenstvo,“ řekl starosta.Kvůli humbuku kolem soutěže prohlásili její pořadatelé minulý týden, že odstraní z programu finálové části díla ruských skladatelů, Dmitrije Šostakoviče, Sergeje Prokofjeva, Petra Čajkovského a Alexandra Glazunova.„Zakázat Čajkovského je stejné jako zakázat Verdiho, je to šílenství! V Itálii jsme měli 20 let fašismus, copak nesmíme teď poslouchat italskou hudbu anebo nezvat Němce, protože měli nacismus? Nemá to žádnou logiku, je to blbost,“ prohlásil Ziberna.V politice existují podle jeho slov problémy s každou zemí, avšak nesmíme nikdy „ztotožňovat lidi a státy“.

