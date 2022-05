https://cz.sputniknews.com/20220531/borrell-uznal-nemoznost-zakazani-rusku-prodeje-ropy-do-tretich-zemi-18336611.html

Borrell uznal nemožnost zakázání Rusku prodeje ropy do třetích zemí

Borrell uznal nemožnost zakázání Rusku prodeje ropy do třetích zemí

Evropská unie nemůže zemím zakázat nákup ropy z Ruska, ale doufá, že Moskva ji bude muset prodávat se slevou, aby našla nové zákazníky. Oznámil to v úterý po... 31.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-31T21:41+0200

2022-05-31T21:41+0200

2022-05-31T21:41+0200

svět

rusko

ropa

eu

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/901/53/9015300_0:1305:2048:2457_1920x0_80_0_0_fe7f5fa9e8926050f6c711d0605507a0.jpg

„Nemůžeme zabránit Rusku v prodeji své ropy někomu jinému, nejsme tak mocní,“ citovala ho agentura Reuters.Podle Borrella jsou země EU nejdůležitějšími zákazníky Ruska, takže bude muset hledat nové kupující a snižovat ceny.Lídrům členských zemí EU se již v průběhu dne podařilo dosáhnout dohody o zavedení částečného ropného embarga vůči Ruské federaci, které ovlivní dodávky ropy po moři. Jak poznamenal prezident Evropské unie Charles Michel, zákaz vývozu ruské ropy do EU pokrývá více než dvě třetiny dovozu z Ruska, což „sníží obrovský zdroj financování pro ruskou armádu“. Zároveň zdůraznil, že se embargo na ruskou ropu nebude vztahovat na dodávky energie ropovodem.Stálý zástupce Ruské federace u mezinárodních organizací ve Vídni Michail Uljanov ze své strany podotkl, že Rusko najde další dovozce ropy.26. května agentura Bloomberg s odkazem na analytiky Kplera uvedla, že v dubnu se Asie poprvé stala největším dovozcem ruské ropy a předstihla Evropu. Podle analytičky Jane Xie stoupl společný objem ropy z Ruska v Indii a Číně na rekordní úroveň především díky indickým zvýšeným odběrům.Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 24. května oznámila, že se Evropská unie nedokáže okamžitě a úplně zříct ropy z Ruska. Odůvodnila to tím, že okamžité odmítnutí by zdražilo černé zlato a bylo by pro Moskvu výhodné, což by Evropa připustit nechtěla.V komentáři k evropským omezením dodávek ruských uhlovodíků ruský prezident Vladimir Putin 17. května prohlásil, že se evropské státy v dlouhodobé perspektivě staly územími s vysokými cenami energetických zdrojů. Zdůraznil rovněž, že EU se odmítáním ruských energetických zdrojů dopouští ekonomického auto-da-fé.

https://cz.sputniknews.com/20220529/trump-vyzval-k-snizeni-cen-ropy-za-ucelem-prekonani-situace-na-ukrajine-18330933.html

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, ropa, eu, josep borrell