Chorvatský prezident prohlásil, že nové sankce vyvolají u Putina jen úsměv

„Přál bych si, aby bylo Chorvatsko klíčovým hráčem. Ale Chorvatsko není klíčovým hráčem, není žádným. To, že ropa půjde naším ropovodem, co to znamená? Plyn je k nám nyní dodáván přes Srbsko. To vše spolu souvisí, část ropy do Srbska je dodávána přes nás. Toto jsou omezené objemy a možnosti, které poskytuje ropovod a plynovod z našeho LNG terminálu. Klíčovými hráči jsou zde Maďarsko a částečně Slovensko a Česká republika,“ uvedl chorvatský prezident.