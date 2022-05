Předání ruských aktiv Ukrajině může být nebezpečné pro Západ

Poznamenala, že pro tento krok neexistují dnes právní důvody a že výzvy k tomu vzbuzují osobní obavy představitelů západní korporační a finanční elity.Novinářka uvedla také několik variant, jež by mohly zřejmě umožnit předání ruských aktiv. Je to založení zvláštní komise v OSN anebo použití legislativy USA. Tettová ale přitom připomněla, že uskutečnění první varianty není možné kvůli ruskému právu veta v Radě bezpečnosti OSN, druhá je sporná z právního hlediska.Západní státy zavedly nové restrikce proti Rusku kvůli speciální operaci na Ukrajině. V zemích EU vážně posuzují možnost odmítnutí ruské ropy a plynu, šestý sankční balíček stanovuje vyhlášení ropného embarga, některé země, zejména Maďarsko, však blokují jeho přijetí.Prezident Vladimir Putin prohlásil, že politika zadržování a oslabení Ruska je dlouhodobá strategie Západu a že sankce vážně zasáhly celou světovou ekonomiku. Podle jeho slov je hlavním cílem USA a Evropy zhoršení života milionů lidí.

