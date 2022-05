První etapa tribunálu je v DLR přede dveřmi

„Nyní ti, kdo dodávají zbraně ukrajinskému režimu, jsou spolupachateli válečných zločinů, které jsou nyní páchány ze strany ukrajinského režimu. Právě takto je třeba charakterizovat to ostřelování, protože ostřelování škol, mateřských škol a nemocnic s ohledem na to, že jsou mrtví a zranění mezi civilisty – to jsou válečné zločiny, které zaznamenává nyní Generální prokuratura Doněcké lidové republiky a Vyšetřovací výbor RF,“ řekl ve vysílání televizní stanice Rusko 24.