„Putin se nás snaží rozdělit.“ Adamová nepřestává překvapovat Čechy svou „originalitou“

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová se raduje z toho, že se EU podařilo dohodnout embargu na dovoz ruské ropy. Její... 31.05.2022, Sputnik Česká republika

Pekarová Adamová přitom podotýká, že toto rozhodnutí ukázalo důležitost EU z geopolitického hlediska. Rovněž poslankyně poukázala i na celoevropskou jednotu.„V noci se ukázalo, jak je Evropská unie geopoliticky důležitá. Embarga na dovoz ruské ropy by nešlo nikdy dosáhnout, kdyby členské státy nespolupracovaly a každý by si hleděl jen svého,“ uvedla politička.Klasicky zmínila i ruského prezidenta, který si podle jejích domněnek údajně nepřeje, aby unie byla jednotná. Připomeňme, že sankce uvalené Západem proti Rusku mají zřetelný dopad na země, které je zavedly.„Ostatně proto se Putin snaží nás rozdělit. A jsem moc ráda, že zcela neúspěšně,“ prohlásila poslankyně.Češi rovněž nechápou, na základě čeho Pekarová Adamová usuzuje, že ruský prezident má podobné úmysly.Lidé rovněž nechápou, jak to rozhodnutí souvisí s reálnou politicko-ekonomickou situací.„A Rusko počká těch 18 měsíců? To je jako kdybych se rozváděla se svým chlapem, ale dál s ním budu žít a jiné..., než si najdu někoho jiného. No...nevím, nevím, jak by se na to tvářil,“ ironizuje Michaela Babičková.„Jediný, od koho se chceme odstřihnout je vláda Petra Fialy!“ rozčiluje se Veritas Vitas.Připomněli poslankyni i to, že řada zemí odebírá ropu od Ruska napřímo a tento čin neprotiřečí celoevropské jednotě.„Prosím řekněte už prosím někdo té dobré ženě, že ropu z Ruska bere napřímo několik států evropské unie včetně Rakouska, Slovenska, Maďarska, Německa.....“ podotýká Andrea Jiráková.

