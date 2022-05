https://cz.sputniknews.com/20220531/rusko-udelalo-vse-pro-reseni-potravinoveho-problemu-prohlasil-lavrov-18335759.html

Rusko udělalo vše pro řešení potravinového problému, prohlásil Lavrov

Moskva už přes měsíc podniká opatření pro volný vývoz ukrajinského obilí, je nutné dosáhnout toho, aby Kyjev odminoval východy z přístavů, prohlásil ministr... 31.05.2022, Sputnik Česká republika

„Bude-li problém odminování vyřešen, a upoutáváme na to už v průběhu mnoha týdnů pozornost znepokojených západních kolegů, pak v otevřeném moři, jak jsem už řekl, zajistí námořnictvo Ruské federace bezpečnou plavbu těchto lodí do Středozemního moře a dále k místům určení,“ dodal ruský ministr.Moskva udělala vše možné pro urovnání potravinového problému, zatímco Západ blokuje vplutí ruských lodí do svých přístavů a uměle provokuje krizi, prohlásil ministr zahraničí RF Sergej Lavrov.„Ale západní země, které vytvořily spoustu umělých problémů – se zavřením svých přístavů pro ruské lodě, s přerušením logistických a finančních řetězců – ty se mají samozřejmě vážně zamyslet nad tím, co je pro ně důležitější: dělat si PR na problému potravinové bezpečnosti, nebo řešit tento problém konkrétními kroky. Teď je řada na nich,“ zdůraznil Lavrov.

