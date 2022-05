https://cz.sputniknews.com/20220531/tajemnik-rady-bezpecnosti-patrusev-polsko-zjevne-prechazi-k-anexi-uzemi-na-zapadni-ukrajine--18336763.html

Tajemník Rady bezpečnosti Patrušev: Polsko zjevně přechází k anexi území na západní Ukrajině.

Tajemník Rady bezpečnosti RF Niklaj Patrušev uvedl nová zpravodajská data, podle kterých návštěvy prezidenta Dudy v Kyjevě a následná prohlášení o zrušení... 31.05.2022, Sputnik Česká republika

Řada zemí usiluje o rozdělení Ukrajiny, a to nehledě na to, že Spojené státy a jejich spojenci tvrdí, že vystupují za její nezávislost, uvedl tajemník ruské bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev v Kazani během schůzky o otázkách národní bezpečnosti. Vyzdvihl, že takzvaní západní partneři kyjevského režimu se neštítí využít současnou situaci pro své vlastní sobecké zájmy. Zdůraznil, že ají své speciální plány s ukrajinským územím. Podle jeho slov ve skutečnosti suverenita Ukrajiny netrápí ani prezidenta Zelenského, ani Spojené státy a jejich spojence.Podotkl, že smrtící zbraně, které západní země dodávají na Ukrajinu, prudce zvyšují hrozby terorismu, ničí se civilní infrastruktura a civilní obyvatelstvo trpí.Minulý týden Sputnik psal o tom, že USA zakázaly Polsku posílat jeho vojáky na Ukrajinu, poněvadž se Washington obává přímé konfrontace s Ruskem. Tento předpoklad učinil v rozhovoru pro RT bývalý velitel leteckých výsadkových vojsk RF, generálplukovník Georgij Špak.„Poláci nepůjdou pod státní vlajkou <…> na Ukrajinu,“ poznamenal generál.Připomněl, že se na území bývalé sovětské republiky mohou objevit žoldáci anebo dobrovolníci z této východoevropské země, ale nikoli příslušníci stálého stavu polské armády.„Polsko je členem NATO, takže jeden výstřel ze strany NATO na Rusko je začátek třetí světové války. To si uvědomují všichni a myslím, že Varšava dostala z Washingtonu velmi jasný povel, aby neprojevila iniciativu. Amerika nechce zahynout kvůli Ukrajině nebo Polsku,“ vysvětlil Špak.Generálplukovník také dodal, že v případě rozpoutání Třetí světové války to bude globální jaderný konflikt, v kterém „nebudou vítězové.“Od poloviny února se na Donbasu zhoršila situace kvůli ostřelování ze strany ukrajinských vojáků. Úřady Doněcké a Luhanské lidové republiky se obrátily na Moskvu o pomoc a zorganizovaly evakuaci civilistů do RF. Ruský prezident Vladimir Putin podepsal 21. února výnos o uznání nezávislosti republik a 24. února oznámil zahájení speciální operaci na ochranu Donbasu.

