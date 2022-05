https://cz.sputniknews.com/20220531/zacharovova-okomentovala-diskusi-o-dodavkach-kyjevu-dalekonosnych-zbrani-18335515.html

Zacharovová okomentovala diskusi o dodávkách Kyjevu dalekonosných zbraní

Zacharovová okomentovala diskusi o dodávkách Kyjevu dalekonosných zbraní

Oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Marie Zacharovová okomentovala diskusi kolem odmítnutí USA dodávat na Ukrajinu dalekonosné salvové raketomety a... 31.05.2022, Sputnik Česká republika

2022-05-31T18:48+0200

2022-05-31T18:48+0200

2022-05-31T18:48+0200

svět

rusko

ukrajina

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1217/37/12173747_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b9973e388b76d9bc39dee860254240e5.jpg

Biden dříve prohlásil, že jeho země nebude Kyjevu dodávat raketové systémy schopné zasáhnout území Ruska. Podle informace některých médií poradce šéfa kanceláře Volodymyra Zelenského Oleksij Arestovič, když komentoval Bidenova slova, prohlásil, že Ukrajina udělá USA „ukázkovou hysterickou scénu“, odmítne-li jí Washington dodávat salvové raketomety.Jako první ztropil tu hysterickou scénu „diplomat“ McFaul. „Je to chyba. Skuteční lídři umí přehodnocovat své rozhodnutí. Doufám, že to udělá. Systém funguje přesně. Na Bidena tlačí vlastní lidé – skupina neokonzervativců demokratické strany za pomocí kyjevských klaunů,“ napsala Zacharovová na svém Telegramu.Jak oznámila přední americká média, může být další balík vojenské pomoci oznámen už příští týden. List The Wall Street Journal ve svém nedávném příspěvku napsal, že v rámci nové pomoci hodlá Washington dodat salvové raketomety schopné střílet „o desítky mil dále než jakékoli dělostřelecký systém, který má dnes Ukrajina k dispozici“. Jak se očekává, v novém balíku pomoci budou také systémy HIMARS, které mají přibližně stejný dostřel, jezdí ale přitom na kolovém podvozku.

https://cz.sputniknews.com/20220530/biden-usa-nedodaji-ukrajine-rakety-pro-utoky-na-rusko-18334532.html

rusko

ukrajina

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, ukrajina, usa