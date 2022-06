https://cz.sputniknews.com/20220601/byl-odhalen-nebezpecny-omyl-eu-ve-vztahu-k-ruskym-energetickym-zdrojum-18336032.html

Byl odhalen „nebezpečný omyl“ EU ve vztahu k ruským energetickým zdrojům

Nákladné a křečovité pokusy EU o zajištění dodávek alternativní energie způsobují bolestivá narušení globálního trhu a podporují další inflaci, uvedla... 01.06.2022, Sputnik Česká republika

„Japonsko má plné právo neodstoupit od ruských ropných a plynových projektů na Sachalinu. Je nejvyšší čas k tomu, aby samozvaní rozhodčí v tom, jak by země měly protestovat proti speciální operaci Moskvy na Ukrajině, se naučili dívat na situaci ve velkém měřítku a v dlouhodobé perspektivě,“ zdůrazňuje autorka.Podle ní se projekty Sachalin-1 a Sachalin-2 podílejí asi na 9 % japonského dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG). Zatímco země na tomto trhu aktivně soutěží s Čínou, která ji loni předstihla jako největší světový dovozce LNG. A není to jediný konkurent, pokračuje.Touha Evropy omezit nákupy ruského plynu a zvýšit dovoz LNG tedy zvyšuje globální konkurenci o tento omezený zdroj a za takových okolností lze jen stěží očekávat, že bude oficiální Tokio činit nátlak na japonské společnosti, aby se stáhly ze sachalinských projektů, aniž by poskytly alternativy. Zrovna toto je podle ní ten „velký omyl“, kterému možná západní vůdci podlehli, a teď naléhají na asijské země, aby se vzdaly ruských zdrojů, jako by se nákup ropy a plynu rovnal „nakupování v supermarketu“.Evropská unie má podle odbornice alespoň geografickou a politickou výhodu v tom, že si členské země mohou navzájem pomáhat, zatímco Tokio takové možnosti nemá.„Japonsko již oznámilo postupné ukončení dovozu ruské ropy. Ovšem se nesmí dopustit chyby z neobezřetnosti, pokud jde o jeho účast na rozvoji ruských těžebních projektů, které budou mít velmi významné, dlouhodobé a dokonce i nepředvídatelné důsledky,“ uzavírá autorka.Již dříve předseda Evropské rady Charles Michel uvedl, že lídři EU se po výsledcích prvního dne summitu v Bruselu dohodli na částečném ropném embargu a odblokovali tak schválení šestého balíčku sankcí proti Rusku. Omezení se dotknou dvou třetin ropy dovážené z Ruska. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že Brusel skutečně do konce roku sníží dovoz ropy z Ruska o 90 %. Poté stálý zástupce Ruska u mezinárodních organizací ve Vídni Michail Uljanov řekl, že Moskva si najde jiné odběratele surovin.

