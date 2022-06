https://cz.sputniknews.com/20220601/emoce-slovaku-neberou-konce-caputova-se-vyznamenala-na-ukrajine-18339270.html

Emoce Slováků neberou konce. Čaputová se vyznamenala na Ukrajině

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na sociální síti zveřejnila videozáznam svého projevu na Ukrajině, který byl primárně adresován prezidentu země... 01.06.2022, Sputnik Česká republika

„Celý demokratický svět vzhlíží k odvaze a statečnosti Ukrajinců a Ukrajinek a v případě Vás osobně, pane prezidente, i k Vašemu líderství, které je následováníhodné. Chci vám za to poděkovat,“ obrátila se na Zelenského Čaputová.Následně v projevu podotkla, že Slovenská republika podporuje Ukrajinu nejen humanitárně, politicky, ale i vojensky.Připomněla, že na Slovensku zůstalo přes 80 tisíc uprchlíků z Ukrajiny.Co se týče otázky členství Ukrajiny v EU, Čaputová vyslovila velký zájem na tom, aby země získala kandidátský status.Pod videozáznamem se objevily početné komentáře Slováků, kteří své negativní emoce neskrývali.„Toto je už síla, starejte se o Slováky, když to nevíte tak nemáte co hledat v čele státu!“ vyzvala Daniela Doroseniyova.„Paní prezidentko, nezapomeňte na české občany! Nejen Ukrajina je pro všechny všechno!“ zdůraznila Darina Rusnakova.„Co slovo to hloupost. Kdyby tak chtěla mluvit o Slovensku jako o Ukrajině, ještě ani jednou neřekla o Slovensku a o lidech, kterým vážně třeba pomoci,“ poznamenal Michal Demeter.„Zlobím se sám na sebe, protože jsem Vás volil. No co už, člověk dělá chyby,“ přiznal se Richard Suchopa.Někteří sledující měli pro hlavu státu i dotazy.„Paní prezidentka, zmínila jste 90 roky, zapomněli jste dodat co tak ukrajinská mafie??“ připomněl Janoščák Zdenko.„Právní stát, otevřená společnost??? Ukrajina? To jí ti poradci zase pomohli .... odtržena od reality,“ nešetřil Čaputovou Mihp Glatz.

