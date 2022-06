https://cz.sputniknews.com/20220601/kreml-neveri--slovum-zelenskeho-o-americkych-mlrs--18338724.html

Kreml nevěří slovům Zelenského o amerických MLRS

Kreml nevěří slovům Zelenského o amerických MLRS

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že dodávky amerických zbraní na Ukrajinu nepřispívají k probuzení u Kyjeva touhy obnovit mírová jednání. 01.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-01T14:28+0200

2022-06-01T14:28+0200

2022-06-01T14:32+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

dmitrij peskov

rusko

ukrajina

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/13479497_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_9dab0d11000a2bcb482a68412d2fcfd7.jpg

„Už jsme to říkali, není to nic nového. Domníváme se, že Spojené státy záměrně a pečlivě přilévají olej do ohně. Spojené státy se zřejmě opravdu chovají podle taktiky bojovat s Ruskem až do posledního Ukrajince. Podobné dodávky nevyvolávají u Kyjeva přání obnovit mírová jednání. Proto se k tomu stavíme negativně,“ řekl Peskov ohledně otázky o pokračujících dodávkách zbraní ze strany USA do Kyjeva.Peskov se rovněž vyjádřil k prohlášení ukrajinského prezidenta Zelenského o tom, že Ukrajina nehodlá použít americké zbraně k útoku proti Rusku. Mluvčí ruského prezidenta zdůraznil, že Moskva nedůvěřuje Kyjevu.„Ne, aby bylo možné důvěřovat, je potřeba mít zkušenosti v případech, kdy byly sliby dodrženy. Bohužel taková zkušenost zcela chybí. Naopak, celý vývoj událostí svědčí o tom, že ani hlavní volební slib prezidenta Zelenského jednou a provždy ukončit válku na jihovýchodě Ukrajiny, nebyl splněn,“ řekl Peskov.Peskovovi položili otázku, jaká bude ruská reakce v případě, že Ukrajina použije americký vícenásobný raketový systém HIMARS na území Ruské federace.„Nemluvme o nejhorších scénářích,“ odpověděl prezidentův mluvčí. Peskov se rovněž vyjádřil ke schůzce Putina se Zelenským. Podle jeho slov schůzka Putina se Zelenským není a priori vyloučena, musí být připravena a finalizována dokumentem, práce na kterém byla nyní pozastavena.Co se týče otázek obilí, podle Peskova by se Ukrajina měla nejdřív zabývat odminováním přístavů, Rusko pak pomůže odplutí lodí s obilím.Sankce EU proti ruské ropě budou mít negativní dopad na Rusko, Evropu a celý globální energetický trh, řekl novinářům mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. „Samozřejmě, že evropský směr je docela důležitý, co se týče objemů prodeje a tak dále. Tyto sankce samozřejmě budou mít negativní dopad. Pravděpodobně budou mít negativní dopad na celý kontinent. Negativně se odrazí i na Evropanech i na nás, i na celém světovém energetickém trhu,“ odpověděl Peskov na otázku, zda Kreml rozumí tomu, jakou ránu utrpí ruská ekonomika v důsledku sankcí EU. Dodal, že v současné době se pracuje na přesměrování volných objemů do alternativních směrů.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

https://cz.sputniknews.com/20220519/peskov-budoucnost-regionu-ukrajiny-bude-zalezet-na-vuli-jejich-obyvatel--18308306.html

rusko

ukrajina

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dmitrij peskov, rusko, ukrajina, usa