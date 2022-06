Linie USA na vojenskou podporu Kyjeva je nebezpečná

„Po zahájení speciální vojenské operace došlo prostě k odstranění zbytků odpovědného a zdravého přístupu k této situaci ve Washingtonu, a bez ohledu na nic se provádí linie, kterou jsme již mnohokrát charakterizovali jako snahu vést válku až do posledního Ukrajince jako projev úsilí o to, aby byla, jak to sami říkají, způsobena Rusku strategická porážka. To je bezprecedentní, to je nebezpečné,“ řekl Rjabkov.