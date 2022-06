https://cz.sputniknews.com/20220601/moskva-bude-nachazet-moznosti-zabezpecit-trhy-obilim-18338475.html

Moskva bude nacházet možnosti zabezpečit trhy obilím

Moskva bude nacházet možnosti zabezpečit trhy obilím

Moskva bude nacházet možnosti zabezpečit trhy ruským obilím a hnojivy nehledě na sankční tlak, řekl v rozhovoru pro Sputnik náměstek ministra zahraničí RF... 01.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-01T22:14+0200

2022-06-01T22:14+0200

2022-06-01T22:14+0200

svět

rusko

obilí

sergej rjabkov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/56/55/565500_0:220:3187:2012_1920x0_80_0_0_5e8a0ddaa56e9650102c4875d617fe9b.jpg

Zdůraznil, že nezákonnost a nepřijatelnost západních sankcí „je už do té míry zřejmá, že žádné komentáře už nejsou třeba“.Podotkl, že Moskva to bude i nadálé dělat „bez ohledu na to, jestli platí americké sankce, sankce EU nebo nějaké jiné“. „Nezávisle na tom se budeme snažit přispívat plnou měrou ke stabilizaci světových potravinových trhů," řekl na závěr náměstek ministra zahraničí RF.Rebeca Grynspanová navštívila dříve se speciální misí Moskvu, kde jednala s prvním vicepremiérem RF Andrejem Bělousovem, po čemž se vydala do Washingtonu.

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, obilí, sergej rjabkov