Na budovu Velvyslanectví USA v Moskvě promítali video se zahynulými dětmi na Donbasu

V noci na 1. června bylo na zdi Velvyslanectví USA v Moskvě promítáno video, v němž se tvrdí, že američtí vojáci „nesou plnou odpovědnost za všechny děti...

Aktivisté, kteří tuto akci uspořádali, ji načasovali na Mezinárodní den dětí.Účastníci akce vysvětlili, že chtěli světovému společenství připomenout to, že Bílý dům v průběhu mnoha let sponzoruje ukrajinskou vládu.24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

