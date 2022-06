https://cz.sputniknews.com/20220601/zacharovova-oznacila-vyroky-proti-kandidature-ukrajiny-do-eu-za-podle-18337788.html

Zacharovová označila výroky proti kandidatuře Ukrajiny do EU za podlé

Zacharovová označila výroky proti kandidatuře Ukrajiny do EU za podlé

Výroky evropských politiků o tom, že se Ukrajina nemůže zatím ucházet o status kandidáta do EU, jsou vůči Kyjevu podlé, podotkla oficiální mluvčí Ministerstva... 01.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-01T12:28+0200

2022-06-01T12:28+0200

2022-06-01T12:28+0200

svět

nato

rusko

maria zacharovová

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/16376623_0:170:3091:1909_1920x0_80_0_0_73971c54d7204942ff61d869d894ddce.jpg

„Kdepak byli ti politici, kteří nyní Ukrajince přesvědčují, že nejsou zatím připraveni je přijmout a že Ukrajina není připravena nikam vstoupit, kdepak byli s těmi ujištěními tehdy?“ zdůraznila Zacharovová.Podle jejích slov italský premiér vyslovil v roce 2022 to samé, kvůli čemuž ukrajinský prezident Janukovyč málem přišel o život v roce 2014. Reakce Západu na prohlášení z Říma je však podle očekávání cyničtější, dodala.Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleh Mykolajenko prohlásil, že Ukrajina počítá s tím, že získá status kandidáta na vstup do EU už v červnu za podpory evropských zemí. Ministr poslanec při Ministerstvu zahraničí Francie pro evropské záležitosti Clément Beaune prohlásil, že proces zapojování Ukrajiny do EU může trvat 15 až 20 let.

https://cz.sputniknews.com/20220530/generalni-tajemnik-nato-uvedl-ze-se-aliance-s-ukrajinou-jiz-na-podzim-podelila-o-vyzvedne-udaje--18332891.html

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, rusko, maria zacharovová, ukrajina