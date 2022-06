https://cz.sputniknews.com/20220602/a-co-nase-deti-polaci-vyvolali-skandal-kvuli-darkum-ukrajinskym-bezencum-18341294.html

„A co naše děti?“ Poláci vyvolali skandál kvůli dárkům ukrajinským běžencům

Úřady polského města Ostrov Velkopolský se musely omluvit kvůli incidentu na Mezinárodní den dětí, když jedna firma rozhodla předat dárky přistěhovalcům z... 02.06.2022, Sputnik Česká republika

Bouřlivou diskusi vyvolala zpráva starostky města Beaty Klimkové o tom, že společnost Techland hodlá rozdat sladkosti u příležitosti dětského svátku. Nešlo ale o všechny děti, ale jenom o ukrajinské, což vyvolalo rozhořčení místních obyvatel.Starostka Ostrovu reagovala na tyto poznámky a prohlásila, že předání dárků zorganizovala soukromá firma, a vyzvala obyvatele, aby projevili větší slitování a soucit. Někteří uživatelé také podpořili hlavu města, jeden prohlásil, že pokud rodiče některých polských dětí jim nemohou koupit sladkosti, rád jim pomůže.Podle posledních údajů přicestovalo do Polska po zahájení ruské speciální operace přes 3,6 milionu ukrajinských běženců. Někteří míří do jiných zemí, anebo se vrací do vlasti, ale většina zůstává zatím v Polsku. Prezident Andrzej Duda prohlásil, že Varšava a Budapešť jsou nuceny zvládat příliv přesídlenců bez pomoci Evropské unie.

