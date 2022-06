https://cz.sputniknews.com/20220602/lavrov-o-kyjevskem-rezimu-jde-o-primou-provokaci-zatahnout-zapad-do-vojenskeho-konfliktu-18339710.html

Lavrov o kyjevském režimu: Jde o přímou provokaci zatáhnout Západ do vojenského konfliktu

Lavrov o kyjevském režimu: Jde o přímou provokaci zatáhnout Západ do vojenského konfliktu

Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov prohlásil, že požadavky Kyjeva k Západu o dodávkách vícenásobných raketových systémů překračují všechny meze a slušnost... 02.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-02T00:01+0200

2022-06-02T00:01+0200

2022-06-02T00:01+0200

svět

sergej lavrov

ukrajina

zbraně

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/14599413_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_c7db12a89d815c6ec00961a0e8785e48.jpg

Ruský ministr zahraničí dále sdělil, že existuje možnost zapojení třetích zemí do konfliktu na Ukrajině.„Taková rizika samozřejmě existují. To, co požaduje kyjevský režim od svých západních ochránců, přičemž kategoricky, panovačně. Zaprvé to přesahuje všechny meze slušnosti a diplomatické komunikace, zadruhé jde o přímou provokaci zatáhnout Západ do vojenského konfliktu,“ řekl Lavrov novinářům během návštěvy v Saúdské Arábii.Ruský ministr poznamenal, že příčetní západní politici jsou si těchto rizik vědomi.Podle ruského ministra Scholzovo prohlášení, že se Německo stane „hlavní vojenskou silou EU“, svědčí o oživení snah o dominanci v Německu.Ruský ministr zahraničí se rovněž vyjádřil ke slovům Borrella o tom, že EU se musí stát vojenskou silou.„Jedná se pravděpodobně o slovní hříčku, ale není kouře bez ohně,“ varoval.K tématu potravinářství uvedl, že Rusko nemá problémy zajistit obilím nepřetržité zásobování trhů. Rovněž upřesnil, že existují problémy s vývozem ruského obilí.„Ačkoliv Západ hlasitě připomíná, že obilí nespadá pod sankce, z nějakého důvodu zamlčují, že lodí, které ruské obilí převážejí, se sankce týkají – nejsou přijímány v evropských přístavech a není jim poskytováno pojištění,“ řekl Lavrov.

https://cz.sputniknews.com/20220513/eu-se-hodla-stat-priveskem-nato-prohlasil-lavrov-18287777.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergej lavrov, ukrajina, zbraně, rusko