Ve Státní dumě RF zareagovali na šestý balíček sankcí EU

Rusko bylo připraveno na šestý balíček sankcí EU, protože si už zvyklo na západní restrikce. Alexej Čepa, první místopředseda výboru Státní dumy pro... 02.06.2022, Sputnik Česká republika

Velvyslanci EU předtím v tentýž den schválili znění právních dokumentů o nových sankcích proti Rusku. Šestý balíček omezení EU předpokládá odpojení Sberbanky od SWIFT a také částečné embargo na ropu.Kromě Sberbanky budou od mezinárodního platebního systému odpojeny další dvě ruské a jedna běloruská banka. Co se týče ropného embarga, zákaz se týká dovozu ruské ropy přepravované po moři.Kromě toho EU zvýšila omezení vývozu chemikálií a špičkových technologií do Ruska. Rozšířen byl i seznam občanů Ruské federace, na které se vztahují sankce. Jsou na něm podnikatelé, zástupci médií a ozbrojených struktur.Schvalování šestého balíčku sankcí bylo vůbec nejdelší. Země EU se nemohly několik týdnů dohodnout kvůli neshodám ohledně ropného embarga. V důsledku toho 18. května šéf unijní diplomacie Josep Borrell oznámil zablokování nového balíčku protiruských sankcí.Protiruské sankceSankční tlak na Rusko zesílil po zahájení speciální operace na ochranu Donbasu, která byla oznámena 24. února. O pár dní dříve se situace v regionu značně vyhrotila kvůli ostřelování ze strany ukrajinské armády. Úřady Doněcké a Luhanské lidové republiky vyhlásily evakuaci obyvatel do Ruské federace a také se obrátily se žádostí o pomoc na Moskvu. 21. února Putin podepsal dekret o uznání nezávislosti DLR a LLR.

