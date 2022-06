https://cz.sputniknews.com/20220603/borrell-zkritizoval-absenci-sankci-eu-proti-patriarchovi-kirillovi-18344015.html

Borrell zkritizoval absenci sankcí EU proti patriarchovi Kirillovi

Borrell zkritizoval absenci sankcí EU proti patriarchovi Kirillovi

Patriarcha Moskvy a celého Ruska nebyl zařazen na sankční seznam EU, což ukazuje „omezenost zahraniční politiky založené na principu jednoty“, uvedl na... 03.06.2022, Sputnik Česká republika

Podle jeho názoru by „náboženští vůdci neměli být zbaveni odpovědnosti“ za podporu ruské speciální operace.Na začátku května AFP a The New York Times s odvoláním na dokumenty a zdroje napsaly, že Evropská komise se rozhodla uvalit sankce na nejvyššího představitele ruské pravoslavné církve v rámci šestého balíčku. Litva takové opatření navrhla v dubnu a obvinila patriarchu z podpory vojenské operace na Ukrajině. Bloomberg 1. června napsal, že Maďarsko požaduje, aby byl patriarcha Kirill vyškrtnut z navrhovaného sankčního seznamu, načež diplomatické zdroje DPA uvedly, že v Bruselu se rozhodli ustoupit Budapešti a neuvalit restrikce na patriarchu.Patriarcha Moskvy a celého Ruska po zahájení vojenské operace na Ukrajině obvinil vnější síly z rozdmýchávání konfliktu. Na kázání 3. května prohlásil, že Rusko nikdy neútočilo na jiné země, bránilo své hranice.Protiruské sankceDne 3. června zveřejnila EU seznamy fyzických a právnických osob zařazených do šestého balíčku sankcí. Patriarcha Kirill mezi nimi není. Na spoluzakladatele Yandexu Arkadije Volože, šéfa Roskomnadzoru Andreje Lipova, předsedkyni představenstva National Media Group Alinu Kabajevovou a další byly uvaleny osobní sankce.

