The Guardian: Rusko vítězí v „ekonomické válce“, kterou rozpoutal Západ

The Guardian: Rusko vítězí v „ekonomické válce", kterou rozpoutal Západ

Moskva vítězí v ekonomické válce, kterou proti ní před třemi měsíci rozpoutal Západ, píše Larry Elliott, ekonom a redaktor The Guardian. 03.06.2022, Sputnik Česká republika

Podle názoru autora článku bylo uvalení sankcí vnímáno jako nejlepší ze dvou: nečinnost nebo vojenský zásah. Nyní se však ukázalo, že restrikce nefungují, jak by měly, protože ceny plynu a ropy, které Rusko vyváží, jen vzrostly. Země získává dostatek financí na pokračování speciální operace díky zvýšené obchodní bilanci – poměru hodnoty vyváženého zboží k hodnotě dováženého.S částečným zákazem dovozu ruské ropy vyhlášeným Evropskou unií navíc vzrostly náklady na ropné produkty na světovém trhu, což Kremlu zajistilo další finanční úspěch, uvedl Elliott. Rusko také nemá problém najít pro své zboží další kupce: například export ropy do Číny vzrostl v dubnu oproti loňskému roku o více než 50 %.Inflace ve Spojeném království mezitím láme rekordy a dosahuje devíti procent, což je nejvíce za posledních 40 let. Totéž platí pro ceny benzínu. Obecně platí, že západní ekonomiky vstoupily do období pomalého záporného růstu, staly se obětí stagnace i inflace podobné situaci v 70. letech, uzavírá Elliott. Rubl je mezitím v silné pozici díky státní kontrole.Ekonom předpověděl západním zemím nezáviděníhodný osud: vyšší úrokové sazby z úvěrů a rostoucí nezaměstnanost. Problémy budou zvláště patrné v Evropské unii, protože je více závislá na ruském plynu než Spojené království.Nejvyšší představitelé EU dosáhli v úterý večer politické dohody o šestém balíčku sankcí, který mimo jiné zahrnuje postupné uvalení embarga na dovoz ropy z Ruska. Zákaz se dotkne pouze dodávek po moři a ropa procházející ropovodem Družba nepodléhá omezením. Přesto se podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové do konce roku očekává, že se EU vzdá téměř 90 % dovozu ruské ropy.

