V Číně odhalili pravý účel amerických MLRS HIMARS pro Kyjev

Americké vícenásobné odpalovací raketové systémy HIMARS, které Washington dodá Kyjevu, nebudou mít vliv na vývoj ukrajinské krize, domnívá se autor článku v... 03.06.2022, Sputnik Česká republika

„Spojené státy převádějí systémy na Ukrajinu čistě proto, aby demonstrovaly svou pozici. MLRS k vítězství nepomůže a strany by to měly pochopit,“ uvedl novinář.Vyzval k nepřeceňování síly těchto zbraní a dodal, že ukrajinská armáda není vycvičená v provozu a neví, jak je používat.O den dříve náměstek amerického ministra obrany Colin Kahl sdělil, že nový balíček americké vojenské pomoci Ukrajině zahrnuje čtyři systémy HIMARS schopné zasahovat cíle na vzdálenost až 80 kilometrů.Ve Washingtonu řekli, že kyjevská vláda slíbila, že ukrajinské ozbrojené síly nepoužijí MLRS k útoku na cíle v Rusku. Volodymyr Zelenskyj veřejně potvrdil existenci takové dohody. Poslanec Nejvyšší rady Jegor Černěv zároveň připustil ostřelování ruských objektů a americká velvyslankyně na Ukrajině Bridget Brinková uvedla, že Spojené státy nehodlají regulovat dostřel dodávaných zařízení.Jak zdůraznil stálý představitel Ruska Vasilij Něbenzja, Západ se zaplavováním Ukrajiny zbraněmi dopouští válečného zločinu. Jakékoli vojenské dodávky, bez ohledu na to, jak je Washington argumentuje, zvyšují rizika přímého střetu mezi Ruskem a Spojenými státy.Od 24. února Rusko provádí vojenskou operaci s cílem denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu. Vladimir Putin uvedl, že cílem této operace je „ochrana lidí, kteří byli osm let vystaveni šikaně a genocidě ze strany kyjevského režimu“.

