Der Spiegel zhodnotil následky ropného embarga pro Rusko a Evropu

Kvůli zákazu importu ropy z Ruska, který zavedla Evropská unie v rámci šestého balíku sankcí, bude růst inflace v evropských zemích pokračovat, a způsobí to... 04.06.2022, Sputnik Česká republika

„Inflační tlak bude pokračovat,“ soudí ekonom. Podle jeho slov, očekává „značnou ztrátu koupěschopnosti“. Podle Wolfova názoru se mohou vlády pokusit o zmírnění cenového šoku díky slevám na palivo v čerpacích stanicích, snížení daní a dotací, což bude mít za následek pravděpodobně zvýšení státního dluhu.Podle slov šéfa analytického střediska Bruegel potřebuje EU koncepci překonání hospodářských a sociálních následků embarga, které sníží příjmy Ruska z prodeje ropy v dlouhodobé perspektivě.Šéf analytické společnosti Energy Comment Steffen Bukold je toho názoru, že poté, co nové sankce vstoupí v platnost, „se může embargo stát problémem pro Rusko“, k tomu „je ale ještě daleko“. Domnívá se, že jak Brusel, tak i Moskva se stačí připravit na zákaz dodávek ruského paliva.Týká se to mj. přepravy ropy tankery, prohlásil Bukold. Podle slov analytika evropské společnosti „nebudou čekat až do posledního okamžiku“, neprodlouží končící kontrakty, ale přeorientují se na jiné dodavatele. Rusko si bude ze své strany hledat nové klienty, především v Asii, říká odborník.Zdroje listu The Financial Times dříve připouštěly, že Rusko se bude muset obrátit na pojišťovatele „na menších a méně vyspělých trzích“.30. května zkoordinovala EU šestý balík sankcí, který předpokládá zavedení částečného embarga na import ruské ropy. 2. června schválili nová omezení velvyslanci členských zemí EU, a o den později byl dokument schválen na vyšší úrovni.Jak vysvětlilo vedení Evropské unie, zákaz platí pro mořské přepravy, které tvoří dvě třetiny ruského exportu. To ostatní dostávala EU ropovody, Polsko a Německo se přitom rozhodly odmítnout jakékoli formy dodávek ruské ropy, a proto do konce roku se bude ropa dodávat jen jižní částí ropovodu Družba, na něhož připadá 10% celkového objemu ropy, kterou nakupuje EU od Ruska. Import ropy z Ruska do členských zemí EU bude zcela zakázán šest měsíců po schválení nového balíku sankcí, a naftových výrobků – osm měsíců po schválení.

