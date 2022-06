https://cz.sputniknews.com/20220604/spojene-staty-uznaly-diplomaticke-vitezstvi-putina-18345720.html

Spojené státy uznaly diplomatické vítězství Putina

Spojené státy uznaly diplomatické vítězství Putina

Příjezd předsedy Africké unie a senegalského prezidenta Mackyho Salla do Moskvy lze nazvat diplomatickým vítězstvím Vladimira Putina, uvádí CNN.

„Několik afrických zemí je silně závislých na Ukrajině i Rusku, pokud jde o dovoz obilí, slunečnicového oleje a hnojiv,“ uvedl korespondent David Mackenzie v pořadu televizní stanice.Zdůraznil, že Afrika vnímá ukrajinský konflikt mnohem nejednoznačněji než Západ. Řada afrických zemí se tak zdržela podpory rezoluce OSN odsuzující Moskvu: i to lze podle CNN nazvat diplomatickým vítězstvím Putina.Pokud se však Africe nepodaří získat obilí z Ukrajiny nebo Ruska, bude to mít silný dopad na ceny potravin a může to v zásadě zpochybnit jejich dostupnost na tomto kontinentu, došel k závěru Mackenzie.Jednání mezi Putinem a Sallem se uskutečnilo v pátek. Senegalský prezident zejména vyzval Západ, aby vyloučil obilí a hnojiva ze sankcí proti Rusku, protože nedostatečný přístup k nim zhoršil situaci v potravinářském sektoru.Jak již dříve uvedlo ruské ministerstvo zahraničí, Moskva nebrání vývozu ukrajinského obilí, logistické problémy vznikly vinou Kyjeva, jeho vojska zaminovala jejich námořní přístavy. Na ministerstvu dodali, že „řeči o údajném blokování vývozu ukrajinského obilí ze strany Ruska v černomořských přístavech a výsledný deficit na trhu s obilím nejsou ničím jiným než spekulacemi“. Bývalý zaměstnanec námořního přístavu v Oděse řekl agentuře Sputnik, že Ukrajina vyváží zásoby pšenice ze skladovacích zařízení v přístavu Oděsa alternativními cestami pod tlakem Evropské unie, navzdory hrozbě nedostatku obilí v samotné zemi.Podle zpráv médií se v příštích dnech v Istanbulu uskuteční setkání ve čtyřstranném formátu – Turecko, Rusko, Ukrajina a OSN. Účastníci setkání plánují zvážit otázky trasy, pojištění, zabezpečení lodí, odminování přístavů a také složení velitelského centra. Strany se chystají dodat na světový trh 20 milionů tun obilí.

