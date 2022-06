Zelenskyj zkritizoval americká města za zachování styků s partnery v RF

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v průběhu svého video provolání ke shromáždění starost amerických měst zkritizoval je za zachování partnerských styků s ruskými městy. Oznámil to list The New York Times.