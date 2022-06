https://cz.sputniknews.com/20220605/erdogan-oznacil-migracni-krizi-v-evrope-za-paniku-18349933.html

Erdogan označil migrační krizi v Evropě za paniku

Erdogan označil migrační krizi v Evropě za paniku

Situace kolem Ukrajiny vyvolala v evropských zemích paniku kvůli přívalu uprchlíků. Prohlásil to v neděli 5. června turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na... 05.06.2022, Sputnik Česká republika

Erdogan upozornil na skutečnost, že Turecko se již 11 let úspěšně vyrovnává s nelegální migrací ze Sýrie, zatímco Evropa zažívá paniku kvůli speciální operaci na ochranu Donbasu.Erdogan také poznamenal, že systém vytvořený Západem k zajištění vlastní bezpečnosti a blahobytu se hroutí.Erdogan předtím v tentýž den řekl, že postoj Turecka k rozšíření NATO a připojení Švédska a Finska k alianci se nezmění, pokud nebudou splněny požadavky Ankary. Turecko se otevřeně staví proti členství obou zemí v NATO kvůli jejich podpoře teroristické organizace PKK a jejích odnoží.Erdogan 1. června řekl, že Turecko neobdrželo konkrétní návrhy na vyřešení svých obav ohledně vstupu Švédska a Finska do NATO. Turecký prezident vysvětlil, že Finsko a Švédsko zatím neposkytly žádný konkrétní dokument, který by zaručoval vyřešení obav Ankary.28. února brazilský prezident Jair Bolsonaro společně s britskými a americkými úřady oznámil svou ochotu přijmout uprchlíky z Ukrajiny. Bylo sděleno, že Ukrajincům může být poskytnuta možnost přijet do Brazílie na humanitární víza, což je nejjednodušší způsob.28. března bylo uveřejněno, že asi 1,7 milionu uprchlíků z Ukrajiny se rozhodlo zůstat v Polsku.12. března francouzská vláda hovořila o příchodu více než 10 tisíc Ukrajinců do země. Kromě toho bylo sděleno, že země nemůže přijmout více než 25 tisíc lidí.

