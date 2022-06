https://cz.sputniknews.com/20220605/noviny-nyt-vyzvaly-usa-ke-zvoleni-nove-strategie-v-podpore-ukrajiny-18348972.html

Noviny NYT vyzvaly USA ke zvolení nové strategie v podpoře Ukrajiny

USA mají v nynější situaci kolem Ukrajiny přestat poskytovat jí finanční pomoc a dodávat zbraně. V článku pro noviny The New York Times to napsal novinář Ross... 05.06.2022, Sputnik Česká republika

Podle jeho názoru může situace na Ukrajině přejít v nejbližší době do stadia přestávky. V této situaci by USA měly přestat s rozsáhlou podporou Kyjeva.USA poskytly Ukrajině od začátku ruské speciální operace na ochranu civilistů v Donbasu bezprecedentní množství různých zbraní a peněz.2. června byla zveřejněna zpráva, že v Capitolu rostou obavy ohledně schopnosti administrativy prezidenta USA Joea Bidena patřičně regulovat obrovské peněžní částky a tisíce kusů amerických zbraní posílaných na Ukrajinu. Kongres kvůli tomu požádal amerického prezidenta, aby předložil výkaz o výdajích na Ukrajinu.Biden navíc anoncoval na začátku června nové dodávky vojenské pomoci Ukrajině. Prohlásil, že Washington poskytne Ukrajině nový balíček vojenské pomoci včetně raketometů HIMARS.Sdělil také, že USA budou i nadále podporovat Kyjev a dodávat zbraně a zařízení. Kromě toho prohlásil, že USA dostaly ujištění Kyjeva o tom, že americké raketomety nebudou použity proti objektům na území Ruska.Ruský prezident Vladimir Putin 4. června v souvislosti s rozhodnutím USA o dodávkách Ukrajině dalších zbraní sdělil, že Ozbrojené síly RF vyřadily z provozu desítky kusů vojenské techniky zahraniční výroby. Poznamenal, že ruské systémy protivzdušné obrany „louskají cizí zbraně jako ořechy“.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová zpochybnila předtím 2. června slib ukrajinské strany ohledně nepoužití HIMARSů proti ruskému území.Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov zdůraznil, že eventuální dodávky Kyjevu západních raketometů vytvoří riziko zapojení do situace třetích zemí.Rusko oznámilo zahájení speciální operace 24. února. Příčinou bylo vyhrocení situace v Donbasu v polovině února. Úřady DLR a LLR informovaly o stále častějším ostřelování ze strany ukrajinské armády, o evakuaci civilistů do RF, a požádaly o uznání nezávislosti. Putin podepsal 21. února příslušný dekret.

