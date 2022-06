https://cz.sputniknews.com/20220605/recka-media-se-dozvedela-o-planech-vlady-na-odeslani-ukrajine-obrovskeho-mnozstvi-zbrani-18349235.html

Řecká média se dozvěděla o plánech vlády na odeslání Ukrajině „obrovského množství“ zbraní

Řecká média se dozvěděla o plánech vlády na odeslání Ukrajině „obrovského množství“ zbraní

Řecký informační portál pronews.gr tvrdí, že řecká vláda předala nebo hodlá předat Ukrajině „obrovské množství“ zbraní a munice. 05.06.2022, Sputnik Česká republika

Podle informací, kterými disponuje portál, jde o 122 obrněných vozidel pěchoty BMP-1 s kompletní municí pro kulomety, 15 tisíc střel ráže 73 mm, 2,1 tisíce raket ráže 122 mm, 20 tisíc samopalů Kalašnikov AK-47, 3,2 milionu nábojů 7,62 mm, 60 raketových systémů FIM-92 Stinger, 17 tisíc dělostřeleckých granátů ráže 155 mm, 1,1 tisíce protitankových střel RPG-18.Portál uvádí, že řecká vláda neprozrazuje, které zbraně a v jakém množství dodala Ukrajině nebo to plánuje udělat.Stálý ruský zástupce RF v OSN Vasilij Nebenzja 2. června prohlásil, že Západ páchá válečný zločin dodávkami zbraní Ukrajině.31. května byla zveřejněna zpráva, že řecká vláda se chystá zaslat Ukrajině svá zastaralá obrněná vozidla sovětského vzorku, která řecká armáda nepotřebuje, a výměnou za ně dostane nové stroje z Německa.Podle mluvčího řecké vlády Jannise Ikonomua jde o předání Ukrajině obrněných vozidel pěchoty, které země dostala v roce 1992. Jsou 40-50 let staré.Tentýž den vyslovila Komunistická strana Řecka nespokojenost ohledně „bezuzdného zapojení země“ do pomoci Ukrajině.Západní státy začaly aktivně vyzbrojovat Ukrajinu v souvislosti s ruskou speciální operací na ochranu donbaských civilistů, kterou ruský prezident Vladimir Putin oznámil 24. února. Operace byla zahájena kvůli vyhrocení situace v Donbasu v polovině února. Vlády DLR a LLR informovaly o stále častějším ostřelování ze strany ukrajinské armády, o evakuaci civilistů do RF, a požádaly o uznání nezávislosti. Putin podepsal příslušný dekret 21. února.

