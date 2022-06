https://cz.sputniknews.com/20220606/lavrov-prohlasil-ze-incident-s-letadlem-svedci-o-problemech-zapadu-18352414.html

Lavrov prohlásil, že incident s letadlem svědčí o problémech Západu

Když západní státy měly za to, že návštěva Srbska je div ne hrozba vesmírného rozsahu, znamená to, že je to s nimi špatné, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej... 06.06.2022, Sputnik Česká republika

„Když západní země považovaly mou návštěvu Srbska za hrozbu téměř vesmírného rozsahu, znamená to, že jsou na tom skutečně špatně,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci.Šéf ruské diplomacie prohlásil, že je mu líto zemí, které se kvůli jeho návštěvě Srbska zachovaly v podstatě jako přisluhovači Západu.„… jejichž bezpečnost posílily Černá Hora a Severní Makedonie. Ale jako nástroj na zadržování Ruska, jako takoví, víte, přisluhovači velkých pánů, svoji úlohu zvládly,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci.Lavrov vyzdvihl, že zákazem přeletu jeho letadla do Srbska připravily země EU a NATO Bělehrad o právo na suverénní politiku.Srbská premiérka Ana Brnabićová v neděli prohlásila, že se prezident země Aleksandar Vučić byl nucen osobně věnovat logistice návštěvy hlavy ruského ministerstva zahraničí plánované na 6. - 7. června. Poznamenala, že situace oficiálního Bělehradu je komplikována také tím, že se 10. června očekává návštěva německého kancléře Olafa Scholze a že okamžik v zahraniční politice je takový, že „nikdo nechce s nikým mluvit a tím spíš poslouchat“.Srbská média zveřejnila v pondělí fotografii textu rozhodnutí Ministerstev Bulharska, Severní Makedonie a Černé Hory o zákazu přeletu letadla z Ruska přes jejich vzdušný prostor.

