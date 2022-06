https://cz.sputniknews.com/20220606/ministerstvo-zahranici-rf-potvrdilo-ze-sousede-srbska-uzavreli-vzdusny-prostor-pro-letadlo-lavrova-18350442.html

Ministerstvo zahraničí RF potvrdilo, že sousedé Srbska uzavřeli vzdušný prostor pro letadlo Lavrova

Země sousedící se Srbskem uzavřely vzdušný prostor pro letadlo ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, sdělila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria... 06.06.2022, Sputnik Česká republika

Noviny Večernije Novosti v neděli napsaly, že vedoucí činitelé Bulharska, Černé Hory a Severní Makedonie odmítli pustit přes svůj vzdušný prostor letadlo ruského ministra zahraničí. Noviny zveřejnily foto příslušného dokumentu černohorské vlády.„Právě dnes, před hodinou, zrušily země kolem Srbska spojení a zakázaly přelet letadla Sergeje Lavrova, který mířil do Srbska. Ruská delegace měla přicestovat do Bělehradu na jednání. Členské státy EU a NATO uzavřely vzdušný prostor, uzavřely další komunikační kanál,“ potvrdila diplomatka v rozhovoru pro italskou televizi LA7. Upozornila na to, že Rusko na rozdíl od EU nehodlá spustit železnou oponu.Srbská premiérka Ana Brnabićová řekla, že prezident Aleksandar Vučić byl nucen osobně se zabývat logistikou návštěvy Lavrova naplánované na 6. až 7. června.V pondělí se měla v 10:00 konat schůzka ruského velvyslance v Srbsku Alexandra Bocana-Charčenka s prezidentem Vučićem. V 19:30 má hlava srbského státu promluvit k občanům kvůli situaci s návštěvou ruského ministra.

