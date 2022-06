https://cz.sputniknews.com/20220606/vyvadil-zapadni-propaganda-je-ostre-protiruska-ale-nezapadni-svet-vidi-rusko-presne-naopak-18352662.html

Vyvadil: Západní propaganda je ostře protiruská, ale nezápadní svět vidí Rusko přesně naopak

Český právník Jiří Vyvadil zveřejnil na svém účtu na sociální síti příspěvek, v němž se zamýšlí nad ruskou operací na Ukrajině, protiruskými sankcemi a postoji... 06.06.2022, Sputnik Česká republika

„Drahý příteli Vladimíre, aneb Afrika je na straně Putinova Ruska…Ne nebojte se, nezbláznil jsem se a nechci být upálen na inkvizičním ohni Fialy a Štíra,“ píše v úvodu příspěvku Vyvadil a dodává, že situace se za poslední měsíce změnila a je docela možné, že ke konci roku bude muset premiérova ochranka hledat kanály, které budou pro Fialu bezpečné.Dále Vyvadil poznamenává, že v „západní bublině“ všichni tvrdí, jak jsou Rusko a Putin izolovány. Na druhé straně ale zdůrazňuje, že ruskému prezidentovi pořád někdo telefonuje, to podle něj rozhodně nesvědčí o tom, že je Putin izolován.Vyvadil dále poukazuje na to, jak celou situaci vidí v afrických zemích: „A když se mluví o izolaci, a hovoří o ní například Emmanuel Macron, tak je dobré si uvědomit, že právě Afričané díky odpudivé koloniální minulosti Francie Francouzům vyprášili kožich a Putinovo Rusko a jeho Wagnerova skupina je nanejvýš ceněným příspěvkem v boji proti islamistům,“ píše Vyvadil a zdůrazňuje, že Západ vede proti Rusku válku, a proto je západní propaganda výrazně protiruská. Nezápadní země však celou situaci vnímají zcela jinak, dokonce přesně naopak než na Západě.„Jeho historické zkušenosti s kolonialismem či západním imperialismem, zejména americkým či britským, kruté války v Iráku, Libyi, Sýrii či svrhávání nepohodlných vlád v Latinské Americe, či prostě jen šikana kvůli účelovému porušování lidských práv nese svou daň. I proto ať se Západ, tedy oněch 40 zemí, které se spojily proti Rusku, snaží sebevíc, postoj nezápadního světa není schopen obrátit ve svůj prospěch,“ uvádí dále Vyvadil.Západ se však v rámci vedení absolutní války proti Rusku pokusil tyto nálady v Africe změnit, přičemž se snažil Rusko obvinit z toho, že krade ukrajinské obilí, které se pak nedostane do hladem sužované Afriky.„Jak to ovšem může v nezápadním světě dopadnout?“ táže se dál Vyvadil.Dále se právník odvolává na dva články, z nichž jeden byl zveřejněn na Politico.eu a druhý v New York Times. Autor prvního článku vytýká senegalskému prezidentu Macky Sallovi, že na schůzce s představiteli EU uváděl, že ruská propaganda, která ze světové potravinové krize obviňuje Západ, se již začala šířit v Africe, po schůzce s Putinem ale Sall otočil a jeho pozice byla nápadně podobná té ruské.Dodává, že mainstream takové znění článku samozřejmě nepřevzal. „No a my budeme čekat, co s tímto problémem Putin udělá,“ poznamenává Vyvadil s tím, že Putin v letošním roce očekává mimořádnou úrodu obilí, výrazná část kterého půjde na vývoz.Autor druhého článku poznamenal, že cesta Salla poskytla Putinovi nový nástroj k využití rozporů ve světě o jeho speciální operaci na Ukrajině.Rusko a Ukrajina kromě toho pokrývají asi 40 procent potřeby obilí v Africe, kde ceny za poslední rok vzrostly o více než 20 procent a v regionu se nachází obrovský počet hladovějících. Je proto jasné, že africké země upřednostní nákup obilí.Vyvadil od sebe dodává, že ukrajinští představitelé, kteří konají agresivně a vydírají ostatní, uvedli, že řešením afrického potravinového problému je větší globální tlak na ukončení války. Ukrajina si podle Vyvadila počíná sobecky a nezajímají ji problémy ostatních. Podobně se chová také Západ.„Putin si prostě jen počká,“ dodává Vyvadil na závěr.

