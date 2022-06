https://cz.sputniknews.com/20220606/zbytky-azovu-se-mohou-schovavat-v-mariupolu-informovaly-urady-dlr-18351857.html

Zbytky Azovu se mohou schovávat v Mariupolu, informovaly úřady DLR

Zbytky Azovu se mohou schovávat v Mariupolu, informovaly úřady DLR

Úřady Doněcké lidové republiky pátrají v Mariupolu po místních kriminálnících a také provádějí akce na dopadení bojovníků nacionalistického pluku Azov a...

„Co se týče situace ve městě, zbyla tady jistá místní kriminalita. Je to samozřejmě věc Ministerstva vnitra DLR, které na tom aktivně pracuje. Aktivně a gramotně. Ve dne v noci. Ano, je možné, že jisté zbytky ukrajinské armády nebo stejného Azovu, jež dokázaly uniknout do města, objevíme a pak je budeme filtrovat a vyšetřovat,“ řekl.Hlava DLR Děnis Pušilin dříve sdělil, že v mariupolských ocelárnách Azovstal byli objeveni a zadrženi bojovníci Azovu a ukrajinští vojáci, kteří se tam schovali anebo zůstali po tom, co se větší část jednotek vzdala. Zároveň podle Pušilina nejsou tito ztracení jedinci moc nebezpeční.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

