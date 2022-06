https://cz.sputniknews.com/20220607/dala-si-po-ranu-lajnu-koksu-padlo-na-adresu-jourove-pote-co-promluvila-k-rusku-18355801.html

„Dala si po ránu lajnu koksu“ padlo na adresu Jourové poté, co promluvila k Rusku

Právník Tomáš Tyl na sociální síti upozornil na výrok europoslankyně Věry Jourové, který padl v rozhovoru pro ČT 24. Šlo o dodávky energetických zdrojů z... 07.06.2022, Sputnik Česká republika

Podle jejího názoru prioritou Bruselu je odstřižení se od ruského plynu a ropy.„Máme vyčísleno, kolik jsme Rusku zaplatili v minulých letech. Jsou to obrovské sumy peněz, které nadále financují válku,“ uvedla Jourová.Na to Týl reagoval zcela ironickou poznámkou.Jak se později ukázalo, Tyl byl docela diplomatický v porovnání s reakcí sledujících.„Kdyby tihle eurohujeři nedělali nic, tak by to snad bylo lepší. Protože na co sáhnou, to doslova h***o“ napsal František Fiala.„Ona je opravdu úplně blbá, a navíc úplně odstřižená od reality...“ konstatoval Miloš Staněk.„Ta dáma to nemá v hlavě v pořádku. Jasně, každý obchodník si nechá zaplatit. Nebo ona má všechno zadarmo? Asi ano, řekne, jsem Jourová a všichni padnou na zadek. Máme tam samé odborníky, za těch par měsíců nám to předvedli.“ Reagovala Helena Šerá.„Bože, to tam v tom Bruselu musejí být nějaké špatná sluneční erupce, protože i ti bruselanti tam během času úplně zblbnou,“ vyslovil se Zdeněk Švrček.„Jak zaplatili? Oni dodali zboží a my jsme zaplatili. Je to snad špatně?“ nechápe Jourovou Mirka SalajkováNěkteří čtenáři se vyjádřili podobně jako Týl.„Uklidňují ovšem je, že když budeme platit za plyn třeba Američanům, tak ti nikdy žádné války nevedli, nevedou a nepovedou,“ napsal Jaroslav Holeček.

