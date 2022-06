https://cz.sputniknews.com/20220607/japonsko-se-rozhodlo-zustat-v-projektech-sachalin-1-a-sachalin-2-18353240.html

Japonsko si musí zajistit přístup k pravidelným dodávkám zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Sachalinu 2, protože ty zabezpečují kolem tří procent výroby elektrické energie v zemi. A s ohledem na to, že se situace s vysokými cenami energetických zdrojů může protáhnout, umožní dlouhodobé kontrakty snížit záporný účinek globálního růstu jejich cen.Sachalin 2 je první v Rusku závod na výrobu LNG, je to projekt realizovaný na Sachalinu na podmínkách dělby produkce. Jeho operátorem je společnost Sakhalin Energy. Kontrolní balík 50 % plus jedna akcie patří Gazpromu. Japonská Mitsui vlastní 12,5 % akcií a Mitsubishi 10 %. Větší část LNG vyráběného v rámci tohoto projektu se dodává do Japonska.V posledních letech činil podíl Ruska na celkovém objemu japonského importu LNG kolem 8,8 %. Větší část ruské suroviny dostává Japonsko ze Sachalinu.31. května finanční analytik skupiny společností CMS Vladimir Sagalajev označil odmítnutí této země vystoupit z ropného a plynárenského projektu Sachalin 2 nehledě na tlak ze strany Západu za výrazný příklad pragmatičnosti a zdravého ekonomického rozumu. Navíc speciální operace na Donbasu upoutala pozornost Japonska a podnítila zvyšování jeho podílu na ropných a plynárenských projektech Sachalin 1 a Sachalin 2, protože velké západní ropné společnosti, jako jsou Shell a British Petroleum, se vzdaly ruské ropy a plynu a zastavily svou účast v ruských projektech, připomenul odborník.

