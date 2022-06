https://cz.sputniknews.com/20220607/lost-in-translation-ukrajinsti-vojaci-musi-bojovat-za-pomoci-google-translate-18355104.html

Lost in Translation: Ukrajinští vojáci musí bojovat za pomoci Google Translate

Lost in Translation: Ukrajinští vojáci musí bojovat za pomoci Google Translate

Ukrajinští vojáci mají problémy s použitím zbraní dodávaných členskými zeměmi NATO, protože jim chybí znalosti této techniky. Píše o tom The New York Times... 07.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-07T16:26+0200

2022-06-07T16:26+0200

2022-06-07T16:26+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

zbraně

nato

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/269/06/2690639_0:7:1024:583_1920x0_80_0_0_c7f358c08264321bb94121105f0ceb94.png

NYT cituje vojáka Dmytra Pysanku, který bojuje v Chersonské oblasti. Podle jeho slov nikdo v jednotce neumí pracovat s hi-tech laserovým dálkoměrem JIM LR. Tento přístroj by jim měl pomoci střílet přesněji z děla vyrobeného v roce 1985, které jednotka využívá. Bylo pro ně ale velmi těžké zjistit, jak vlastně přístroj funguje. Někteří vojáci se přece jen naučili s dálkoměrem zacházet, byli však přeloženi do jiného útvaru a jednotka zůstala s touto sice drahou, ale neužitečnou technikou. „Snažil jsem se naučit, jak s přístrojem zacházet, četl jsem instrukci v angličtině a používal jsem Google Translate, abych to pochopil,“ řekl Pysanka.Dalším zdrojem NYT byl pohraničník Andrij Nikita, který před válkou prošel krátkou přípravou na použití přenosné protitankové střely NLAW. Teď se pokouší naučit své spolubojovníky, jak mají tuto techniku používat. Podle jeho slov si mnozí ukrajinští vojáci osvojují novou techniku podle video šotů na internetu. Podle slov pohraničníka zacházení s některými druhy zbraní se nedá naučit intuitivně, a proto potřebuje armáda plnohodnotné kurzy. Podobné školení se provádí zatím jen za hranicemi Ukrajiny.Západní země oznámily rozsáhlé dodávky vojenské techniky, ukrajinská vojska však potřebují také speciální přípravu. A s tím vznikají problémy. USA, které Ukrajině slíbily pomoc v částce kolem 54 miliard dolarů, odmítají zatím vrátit do této země vojenské poradce, kteří byli odvolání po začátku ruské speciální operace.

https://cz.sputniknews.com/20220604/ukrajinsti-vojaci-zapalili-poustevnu-vsech-svatych-svatohorske-lavry-18346516.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, zbraně, nato, google