V Černé Hoře pohrozili vládě projednáním incidentu s Lavrovem

2022-06-07T10:08+0200

2022-06-07T10:08+0200

2022-06-07T10:08+0200

Dříve bylo oznámeno rozhodnutí Bulharska, Severní Makedonie a Černé Hory uzavřít vzdušný prostor pro letadlo ruského ministra, který měl letět do Srbska.Lekić zkritizoval toto rozhodnutí vlády a zdůraznil, že podle demokratických norem a na pozadí situace na Ukrajině by měly úřady informovat veřejnost o svých rozhodnutích a odůvodňovat je.Lekić položil rovněž otázku, na jakém zasedání a jestli vůbec přijímal nějaký státní orgán oficiální rozhodnutí zakázat ruskému diplomatovi let nad územím Černé Hory.Poslanec připomenul, že většina zemí Evropské unie vystupuje pro diplomatické urovnání ukrajinské krize a „účastní se kontaktů, které předpokládají lety letadel“.Lekić požádal kromě toho o vysvětlení, proč posílá Podgorica vojenskou pomoc Kyjevu.„Naskýtá se otázka, jestli přijímají černohorské úřady svá rozhodnutí samostatně, konzultují se v případě nutnosti s EU a NATO, a v jaké formě, anebo dostávají pokyny od třetích subjektů?“ ptá se Lekić.Podle jeho slov neodpoví-li vláda na položené otázky, uspořádá parlamentní jednání a pozve na ně členy vlády Černé Hory odpovědné za podobná rozhodnutí.

