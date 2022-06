https://cz.sputniknews.com/20220607/velvyslanec-rf-v-belehrade-promluvil-o-poboureni-srbu-zrusenim-navstevy-lavrova-18354467.html

Velvyslanec RF v Bělehradě promluvil o pobouření Srbů zrušením návštěvy Lavrova

Velvyslanec Ruska v Bělehradě Alexandr Bocan-Charčenko prohlásil, že obyvatelé Srbska jsou pobouřeni zmařením návštěvy ministra zahraničních věcí RF Sergeje... 07.06.2022, Sputnik Česká republika

„Nedokážete si představit, jaké pobouření srbské veřejnosti vyvolaly akce Západu. Na Sergeje Viktoroviče (Lavrova) tu lidé čekali, mají ho velmi rádi, je v Srbsku velmi populární a věhlasný. Byl by tu vřele uvítán, připravovali se různé akce, lidé je připravovali bez jakýchkoli nařízení shora na podporu Ruska, na podporu ministra zahraničí RF, ruského vedení a prezidenta RF,“ řekl.Bulharsko, Severní Makedonie a Černá Hora nedaly 5. června diplomatické povolení letu letadla se Sergejem Lavrovem na palubě nad svými územími a zavřely vzdušný prostor.Oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová prohlásila, že země, které zavřely nebe pro letadlo Lavrova, tím uzavřely další spojovací kanál. Diplomatka také ujistila, že ze strany Ruska není žádná železná opona, a zdůraznila, že podobná rétorika je příznačná pro členské země EU.Podle prohlášení Lavrova, když západní státy měly za to, že návštěva Srbska je div ne hrozba vesmírného rozsahu, znamená to, že je to s nimi špatné.Šéf ruské diplomacie prohlásil, že je mu líto zemí, které se kvůli jeho návštěvě Srbska zachovaly v podstatě jako přisluhovači Západu.„… jejichž bezpečnost posílily Černá Hora a Severní Makedonie. Ale jako nástroj na zadržování Ruska, jako takoví, víte, přisluhovači velkých pánů, svoji úlohu zvládly,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci.„Je mi líto těchto zemí, jsou to naše dva přátelské národy… Uctívají naše vztahy v minulosti, dnešní politické reálie však dostaly samozřejmě tyto země a národy do velmi nezáviděníhodné situace,“ dodal ruský ministr.Lavrov vyzdvihl, že zákazem přeletu jeho letadla do Srbska připravily země EU a NATO Bělehrad o právo na suverénní politiku.

