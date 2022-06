https://cz.sputniknews.com/20220608/cerna-hora-vysvetlila-rozhodnuti-uzavrit-nebe-pro-lavrovovo-letadlo-18356166.html

Černá Hora vysvětlila rozhodnutí uzavřít nebe pro Lavrovovo letadlo

Černá Hora vysvětlila rozhodnutí uzavřít nebe pro Lavrovovo letadlo

Podgorica splnila své závazky, když uzavřela vzdušný prostor pro ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který letěl do Srbska. Uvedl to ministr... 08.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-08T08:43+0200

2022-06-08T08:43+0200

2022-06-08T08:43+0200

svět

sergej lavrov

podgorica

letadlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/633/13/6331365_0:664:2048:1816_1920x0_80_0_0_775b5581fa60a964a066bb55bc8524b6.jpg

Upřesnil, že o tom rozhodla vláda a ministerstvo zahraničí republiky. Podle ministra to „bylo nevyhnutelné“.Krivokapić tvrdí, že Lavrov „se mohl dostat do Srbska vlakem“, protože železniční spojení Bělehrad-Moskva není zakázáno.Bulharsko, Severní Makedonie a Černá Hora nedaly 5. června diplomatické povolení letu letadla se Sergejem Lavrovem na palubě nad svými územími a zavřely vzdušný prostor.Oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí RF Maria Zacharovová prohlásila, že země, které zavřely nebe pro letadlo Lavrova, tím uzavřely další spojovací kanál. Diplomatka také ujistila, že ze strany Ruska není žádná železná opona, a zdůraznila, že podobná rétorika je příznačná pro členské země EU.Podle prohlášení Lavrova, když západní státy měly za to, že návštěva Srbska je div ne hrozba vesmírného rozsahu, znamená to, že je to s nimi špatné.„Když západní země považovaly mou návštěvu Srbska za hrozbu téměř vesmírného rozsahu, znamená to, že jsou na tom skutečně špatně,“ řekl politik na tiskové konferenci.Lavrov vyzdvihl, že zákazem přeletu jeho letadla do Srbska připravily země EU a NATO Bělehrad o právo na suverénní politiku.

https://cz.sputniknews.com/20220607/v-cerne-hore-pohrozili-vlade-projednanim-incidentu-s-lavrovem-18353057.html

podgorica

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergej lavrov, podgorica, letadlo