Ruský velvyslanec ve Spojených státech obdržel dopis s návrhem odsoudit činy ruského prezidenta

Ruský velvyslanec ve Spojených státech obdržel dopis s návrhem odsoudit činy ruského prezidenta

Velvyslanec ve Spojených státech Anatolij Antonov uvedl, že obdržel dopis s návrhem odsoudit činy ruského prezidenta. Vedoucí diplomatické mise požadoval od... 08.06.2022, Sputnik Česká republika

„Na svou adresu jsem nedávno dostal poštou dopis, ve kterém mě vyzývali, abych se zřekl své vlasti, abych odsuzoval činy ruského prezidenta. Pokud to udělám, pak mi bylo nabídnuto, abych se obrátil na kancelář první náměstkyně ministra zahraničí Wendy Shermanovou,“ uvedl velvyslanec pro ruský První kanál.Podle Antonova diplomatická mise písemně požadovala od ministerstva zahraničí vysvětlení, „co to znamená“.Vysoce postavený diplomat rovněž informoval, že na ambasádě ve Washingtonu také rozdávají vizitky údajně s kontakty FBI a nabízejí rozhovory s důstojníky tajných služeb. Kromě toho jsou v amerických médiích publikovány články, které vyzývají ruské vojáky a ruské diplomaty, aby zradili svou vlast.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

