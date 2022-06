https://cz.sputniknews.com/20220608/utopit-rusy-v-drogach-jak-rozpoutala-ukrajina-hybridni-valku-18358485.html

„Utopit Rusy v drogách." Jak rozpoutala Ukrajina hybridní válku

„Utopit Rusy v drogách." Jak rozpoutala Ukrajina hybridní válku

V roce 2014 začaly do Ruska proudit syntetické drogy. Takzvané „soli" a „spidy" se staly mezi mladými lidmi stejně populární, jako byl heroin v 90. letech... 08.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-08T12:31+0200

2022-06-08T12:31+0200

2022-06-08T13:00+0200

svět

drogy

ukrajina

usa

válka

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/08/18358290_0:284:3133:2046_1920x0_80_0_0_37dd182de2f25536250deb9b58e1210e.jpg

Tento objem by stačil k tomu, aby bylo za velmi krátkou dobu bylo drogami otráveno celé město. V roce 2017 ruské silové struktury zlikvidovaly ChimProm.Roční obrat tohoto velkého syndikátu na výrobu syntetických drog činil kolem dvou miliard rublů (přes 30 milionů dolarů). Podobné ilegální podniky mající rozvinuté logistické sítě fungují i dnes po celém Rusku a pracují v nich často Ukrajinci. Hovořili jsme s příslušníky ruských bezpečnostních složek a s odsouzenými drogovými dealery a zjistili jsme, proč právě Ukrajina se stala školou kádrů pro tento byznys a hlavním dodavatelem syntetických drog do Ruska, a jaký vztah k tomu mají ukrajinské speciální služby.Ukrajinské právní orgány skoro zcela přerušily kontakty se silovými rezorty, které mají na starosti boj s drogami v Rusku. Narkotická expanze by nemohla začít bez jejich vědomí. Rusku byla vyhlášena hybridní válka, která trvá už osm let.VerbováníPodle informací Hlavního informačně analytického střediska MV RF v letech 2014 až 2021 bylo v Rusku za zločiny spojené s drogami zadrženo kolem 7,2 tisíce občanů Ukrajiny.Příběhy Ukrajinců odsouzených za drogy jsou si velmi podobné. Schéma je skoro vždy stejné. V ukrajinských městech – v taxi, minibusech, v obchodech, na nádražích a na internetu – nacházel člověk inzerát o pracovní příležitosti v Rusku. Neznámé osoby mu nabízely práci kurýra za peníze, které byly pro Ukrajince velmi slušné. Člověk se nechal nachytat a spojil se telefonicky nebo na internetu se zaměstnavatelem, který ho pozval do nějaké kavárny na pohovor.Uchazeče přijímali zpravidla dva silní chlapi, kteří mu slibovali solidní mzdu za určitou práci v Rusku. Dávali mu peníze na cestu a na pronájem obydlí, a vždy mu dávali také chytrý telefon s nainstalovaným šifrovaným messengerem CoverMe, do něhož byly předem zaneseny kontakty kurátorů. Nic netušící nový pracovník jel do Moskvy, kde jeho činnost začínala.Po příjezdu do ruské metropole dostával pokyny, aby poslal svou fotku na pozadí Kyjevského nádraží, aby si vyřídil bankovní kartu, odjel do jednoho z měst, které mu vybírali kurátoři, pronajal tam obydlí a čekal na další pokyny. Na jaké? Najít skrýš s drogovou látkou, kterou zařídil prodavač nebo zprostředkovatel pro další prodej bezkontaktním způsobem, rozdělil látku na jednorázové dávky a dal je do nových skrýší pro maloobchodní prodeje. Od tohoto okamžiku začínal Ukrajinec, který už snad všechno pochopil, svou „vojenskou“ kariéru drogového dealera v hodnosti „vojína“, který dělá skrýše.Ve stopách SBUKromě schématu verbování mají ukrajinští obchodníci s drogami ještě něco společného – do nezákonného byznysu je zapojili příslušníci Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU). Podle slov odsouzenců se při verbování představili jako pracovníci SBU, potvrdili to doklady a vysvětlili, že hledají lidi pro drogový byznys v Rusku.Kurátoři ze SBU měli také zorganizovanou výrobu samotných drog. Podle slov jednoho pracovníka silových struktur RF drogový syndikát ChimProm, který působil ve 14 ruských regionech (byl zlikvidován v roce 2017, a 47 ze 67 zadržených členů skupiny byli občany Ukrajiny), vyráběl 150 až 500 kilogramů drog týdně, a v posledních letech zlikvidovali příslušníci FSB a MV RF celkem přes 500 laboratoří.Drogové laboratoře zařízené za účasti ukrajinské strany vyrábějí hlavně dva poměrně nové druhy syntetických drog – mefedron (4metylmetkatinon, čili prostě „mef“ nebo „sůl“) a alfa-PVP nazývaný obecně „spid“.Přitom údaje Hlavního informačně analytického střediska MV RF svědčí o každoročním růstu nezákonného obratu syntetických drog v Rusku. V roce 2021 činil jejich podíl na trhu již 60 % oproti 5 % v roce 2014.Jak vysvětlili Sputniku příslušníci silových struktur, Ukrajinci zařizují laboratoře v pohraničních oblastech a pašují drogy do Ruska, anebo organizují výrobu a prodej už na ruském území. Například v roce 2019 bylo jen v Bělgorodské oblasti zabaveno 62 kg narkotik, včetně 7 kg syntetických. V roce 2020 se zvýšil tento ukazatel skoro devítinásobně na 534 kilogramů, z nichž tvořily více než polovinu (343 kg) syntetické drogy. V roce 2021 se objem zabavených drog ještě zdvojnásobil, až na jednu tunu 66 kilogramů. Podíl syntetických látek činil již přes tři čtvrtiny – 867 kilogramů.Jedním z takových „chemiků“, jak se říká výrobcům drog, byl rodák z Kirovohradské oblasti Oleksandr, který zorganizoval před pár lety ilegální laboratoř v Moskevské oblasti, a čeká nyní na rozsudek v moskevské vyšetřovací vazbě Vodnik. Nedá se označit za oběť okolností: na Ukrajině už byl jednou odsouzen za výrobu drog. Na otázku, kdo a jak mu navrhl, aby se vrátil do narkobyznysu a odjel „za prací“ do Ruska, odpovídá velmi neochotně a popleteně. Nabídl mu to prý absolvent akademie SBU Roman, na jiné jeho údaje si už ani nepamatuje.Stejně jako jiní Ukrajinci před odjezdem do Ruska měl Oleksandr pohovor, avšak v této hybridní válce byla mu přidělena zdaleka ne obyčejná role, a proto jednoduchý rozhovor s kurátory v kavárně k tomu nestačil. Budoucího „chemika“ poslali do jednoho hostelu v centru Kyjeva, kde musel podstoupit prověrku na polygrafu. Podle slov Oleksandra v tomto improvizovaném náborovém středisku čekalo na poslání do Ruska ještě několik desítek lidí.„Pohovor probíhal na polygrafu a zajímaly je následující otázky: jestli nehodlám krást peníze, jestli nehodlám drogy užívat, jaké mám styky v právních orgánech, jestli chci dělat kariéru v tomto byznysu,“ vzpomíná si Oleksandr.Už v Rusku si brzy koupil všechno potřebné k zařizování laboratoře, a přitom instrukce, co a jak má „vařit“, dostával od kurátora na messengeru.Hotový produkt schovávali v lesech, odkud ho vybíral a schovával na jiném místě velkoobchodní kurýr, a teprve poté dostával „zásilku“ maloobchodní poslíček, který drogy dělil na drobné dávky a rozmísťoval po městě. To schéma bylo zorganizováno tak, že se výrobci a kurýři nikdy nesetkali. Zvláště úspěšní kurýři mohli být povýšeni a dostat se do laboratoře. „Kariérový růst, jak se říká,“ usmívá se Oleksandr.„Jak jsou zařízeny prodejny drog na darknetu? Mají své majitele, mají kurátory, mají lidi, kteří dělají skrýše, a výrobce. V zásadě ve všech etapách dostávají lidé pár halířů, větší část těchto peněz jde nahoru neznámo kam,“ vysvětluje Oleksandr.Zvláštní pozornost věnují kurátoři zachování tajemství u svých podřízených. Peníze na výrobní náklady dostávali námezdní pracovníci na QIWI a bitcoinové peněženky, nebo na bankovní karty nastrčených osob. Pro případ policejní prověrky měl každý drogový dealer svou legendu, proč přijel do Ruska, a pro krajní případ i balík bankovek, aby se mohl s policisty „domluvit na místě“.Drogy jako zbraňKdo dostával peníze z prodeje drog? Nikoli obyčejný Ukrajinec, který přijel do Ruska na pokyn kurátorů. Byl to jen námezdní pracovník, který vydělával v roce 2015 měsíčně 20 až 40 tisíc rublů. Za tuto dobu prodával 1 až 10 kilogramů drog (10 tisíc až 100 tisíc dávek) za maloobchodní cenu 1300 až 2000 rublů za jeden gram. Superzisky z prodeje omamných látek dostávali ukrajinští „generálové“ – faktičtí majitelé internetových prodejen – a jejich ochránci z řad příslušníků SBU, jimž tyto peníze přicházely také na QIWI a bitcoinové peněženky.Ostatně kromě superzisku sledovali kurátoři také jiné cíle. V besedě s kurýry někteří z nich říkali rovnou, že jejich úkolem je, aby se ruská mládež „zalkla drogami“. Mohli bychom předpokládat, že spojení mezi ukrajinskými tajnými službami a boomem syntetických drog v Rusku je náhodné a má ráz konspirační teorie, světové dějiny však znají příklady, kdy vlády některých států organizovaly drogovou expanzi do jiných zemí, aby dosáhly svých politických cílů. Například v 19. století to byly opiové války v Číně. Byl to konflikt nikoli kvůli území, ale kvůli odbytištím, a jeho příčinou bylo porušení obchodní bilance. Británie chtěla dodávat své zboží do Číny, dynastie Čchingů však prováděla politiku ochrany říše před cizím vlivem. A britská vláda si nevymyslela nic lepšího, než zorganizovat dodávky opia do Číny a zvětšit tím zisky své kolonie a současně přimět čínské úřady ke spolupráci.Pašování opia do Číny probíhalo po několik desetiletí, dokud v roce 1839 neuzavřel císař čínský trh pro všechny obchodníky a pašeráky z Velké Británie a Indie. Následovala ozbrojená konfrontace mezi Čínou a Velkou Británií, která skončila porážkou říše Čchingů. Podle mírové smlouvy zaplatila Čína Velké Británii velkou kontribuci, předala jí ostrov Hongkong a otevřela čínské přístavy pro anglický obchod, a v samotné říši začaly mezitím občanské nepokoje, degradace a vymírání obyvatelstva. Dokáže-li Rusko zvítězit v rozpoutané drogové válce, ukáže čas.

https://cz.sputniknews.com/20220315/americka-spolecnost-inzerovala-verbovani-zoldaku-na-ukrajinu-18013462.html

https://cz.sputniknews.com/20220422/do-rukou-ruskych-vojaku-se-dostaly-informace-o-vsech-zamestnancich-chersonske-sbu-18212718.html

https://cz.sputniknews.com/20220410/v-chersonu-objevili-dokumenty-sbu-s-razitkem-prisne-tajne-18166598.html

ukrajina

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

drogy, ukrajina, usa, válka, zbraně