https://cz.sputniknews.com/20220608/v-mariupolu-byly-nalezeny-krabice-s-naboji-ze-spojenych-statu-se-zakazanymi-kulkami-18357663.html

V Mariupolu byly nalezeny krabice s náboji ze Spojených států se zakázanými kulkami

V budově bývalé městské správy SBU v Mariupolu byly nalezeny krabice s americkými náboji s expanzními střelami, jejichž použití během bojových akcí je více než... 08.06.2022, Sputnik Česká republika

Kalibr nalezených nábojů je 5,45x39, což odpovídá většině moderních útočných pušek druhu Kalašnikov. Muniční bedny mají logo společnosti American Hornady Manufacturing Company, která dodává munici do řady zemí NATO. Tyto náboje patří do série Hornady Black Ammunition a mají označení 5,45x39, 60 gr, V-MAX.Vzhledem k tomu, že tento druh munice má vysoce traumatický účinek, odborníci se domnívají, že tyto nábojnice mohly být použity proti civilistům v Mariupolu v případě masových protestů.Kromě toho existuje předpoklad, že speciální jednotky SBU by mohly tento typ munice používat kvůli utajení - protože expanzivní střely se zničí při zasažení cíle, je následně pro vyšetřující orgány obtížné určit zbraň, ze které zazněl výstřel.Vzhledem k tomu, že taková munice způsobuje oběti další zranění a utrpení, Haagská mírová konference v roce 1899 zakázala její použití během bojových akcí.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

