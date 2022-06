https://cz.sputniknews.com/20220609/americky-prezident-joe-biden-nazval-inflaci-prokletim-usa--18361043.html

Americký prezident Joe Biden nazval inflaci prokletím USA

Americký prezident Joe Biden nazval inflaci prokletím USA

„Inflace je prokletí naší existence,“ řekl v talk show Jimmyho Kimmela. Podle Bidena nejvíc zdražuje benzín a jídlo. Navrhl kompenzovat to zákonodárným... 09.06.2022, Sputnik Česká republika

2022-06-09T18:38+0200

2022-06-09T18:38+0200

2022-06-09T18:38+0200

svět

usa

joe biden

inflace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/548/58/5485810_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_aff8f05ce988c92c1efa8e913131a9aa.jpg

„Máme nejsilnější ekonomiku, což nám umožňuje přinejmenším zachovat převahu a trochu předstihnout to, co se děje v celém světě,“ řekl americký prezident.Americká ministryně financí Janet Yellenová předtím prohlásila, že inflace v zemi zůstane vysoká, i když její úřad věří v její snížení. Zpomalení růstu cen má být podle jejích slov pro Washington prioritou číslo jedna. Yellenová také prohlásila, že se spolu s hlavou Federálního rezervního systému Jeromem Powellem mýlili, když označili tuto inflaci za „přechodnou“.Podle dat Statistického pracovního úřadu USA stouply spotřebitelské ceny v zemi v dubnu v ročním přepočtu o 8,3 %, oproti předcházejícímu měsíci se zvýšily o 0,3 %. V březnu činila inflace 8,5 %, což byl rekordní ukazatel od roku 1981.Dříve senátor za stát Wyoming John Barrasso prohlásil, že plán na záchranu ekonomiky na pozadí rekordní inflace a zbídačení obyvatelstva, který navrhl prezident USA Joe Biden, si zaslouží tu nejnižší známku.Podle jeho slov právě hlava státu projevil nekompetentnost, když slepě uvěřil „zelené“ politice a připravil Američany o možnost využívat energetické zdroje vlastní země. Biden přitom nemohl po dlouhou dobu zjistit příčinu ekonomických problémů, což již ovlivnilo životní úroveň velké části obyvatelstva.Nicméně podle názoru senátora prezident i nadále převaluje vinu na jiné a vyslovuje lživá obvinění, místo aby hledal konkrétní cesty řešení problémů.„To není žádný plán, to je hanba! Kdyby předložil nějaký školák něco podobného jako kontrolku z ekonomiky, dostal by čtyři plus, a když přichází s něčím podobným prezident na pozadí rekordního růstu cen benzínu a potravin, musí za to dostat pětku,“ zdůraznil Barrasso.

https://cz.sputniknews.com/20220528/americky-novinar-poukazal-na-bidenovu-bezmocnost-v-otazkach-ukrajiny-18325947.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, joe biden, inflace