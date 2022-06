https://cz.sputniknews.com/20220609/britska-rozvedka-rusove-maji-na-donbasu-desitky-krat-vic-del-a-munice-nez-ukrajinci-18360261.html

Britská rozvědka: Rusové mají na Donbasu desítky krát víc děl a munice než Ukrajinci

Podle dat britské rozvědky mají Rusové na Donbasu desítky krát víc děl a munice než Ukrajinci. 09.06.2022, Sputnik Česká republika

Britský list The Independent píše, že podle zprávy britské rozvědky předčí ruská vojska na Donbasu desítky krát ukrajinská co do počtu děl a munice a několikrát v dosahu zbraní, což potlačuje bojového ducha Ukrajinců.Podle počtu děl a raketových systémů předčí Rusko Ukrajinu dvacetinásobně, podle množství munice čtyřicetinásobně.Ukrajincům téměř docházejí rakety pro Smerče a Uragany, které umožňovaly zasáhnout Rusy z velké vzdálenosti v prvních týdnech operace. Zbyly Grady a houfnice, které mají maximální dolet 20-30 kilometrů. Rusové ale mají možnost střílet na seskupení ukrajinských vojsk raketami ze vzdálenosti několika desítek a dokonce stovek kilometrů.Ukrajina má v důsledku toho velké ztráty, což potlačuje bojového ducha v jednotkách, stále roste počet dezertérů.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

