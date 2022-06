https://cz.sputniknews.com/20220609/peskov-dodavky-zemim-jez-odmitly-platit-v-rublech-byly-zruseny-18363726.html

Peskov: Dodávky zemím, jež odmítly platit v rublech, byly zrušeny

Peskov: Dodávky zemím, jež odmítly platit v rublech, byly zrušeny

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že západní společnosti, které odmítly platit podle nových pravidel, již byly odpojeny od ruského plynu, a... 09.06.2022, Sputnik Česká republika

„Již byly odpojeny, ano,“ řekl Peskov v odpovědi na otázku novinářů o platbách za plyn podle nových pravidel a o odpojení odběratelů, kteří na ně nepřistoupili.Peskov také promluvil o dalších odpojeních. Moskva od 1. dubna začala přijímat platby za plyn od nikoli přátelských států v rublech, aby se vzdala urovnání v USD a eurech. Prezident Vladimir Putin podotkl, že odmítnutí operací v ruské měně se bude hodnotit jako neplnění smluvních závazků.Od 27. dubna pozastavil Gazprom export zemního plynu do Bulharska a Polska kvůli nezaplacení. Společnost přitom upozornila na to, že sníží tranzit do jiných zemí, budou-li Sofie a Varšava odebírat palivo nezákonně.

