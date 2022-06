https://cz.sputniknews.com/20220609/ukrajinka-usporadala-skandal-v-berline-a-slibila-ze-posle-vytrzniky-do-kavarny-rossia-18362750.html

Ukrajinka uspořádala skandál v Berlíně a slíbila, že pošle výtržníky do kavárny Rossia

Tabulka s názvem Rossia v barvách trikolory pobouřila občanku Ukrajiny, kvůli čemuž učinila rozzuřená žena skandál majitelce kavárny, která, jak se ukázalo, je... 09.06.2022, Sputnik Česká republika

Výtržnice požádala, aby název kavárny byl změněn, ale vysvětlili jí, že to nikdo neudělá. Pak začala žena vyhrožovat majitelce pogromem, který mohou uspořádat její krajané.„Bože, fuj, je to hrůza! Jak bylo možné otevřít v Berlíně kavárnu Rossia? Je to hanba, styďte se,“ prohlásila Ukrajinka.Majitelka ale řekla agresivní návštěvnici, že kavárna s tímto názvem existuje přes deset let. Navíc prý je zastánkyní přátelství národů.Příznačné je, že Ukrajinka mluvila rusky. Majitelka se zeptala, proč dívka nemluví ukrajinsky, a dostala krásnou odpověď, že „jsem polyglotka a mluvím rusky, protože je to pro mne snadnější“.Ukrajinka nakonec pohrozila majitelce zúčtováním ze strany krajanů, na které se obrátila na konci videa. Vyzvala Ukrajince k výtržnosti v kavárně.Obyvatelé a úřady evropských zemí jsou již trochu unaveni z chování ukrajinských běženců. Nucení přesídlenci opustili, například se skandálem ubytovnu pro běžence v Bulharsku.

