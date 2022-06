https://cz.sputniknews.com/20220609/ukrajinsky-ministr-obrany-ozbrojene-sily-ukrajiny-utrpely-obrovske-ztraty--18364094.html

Ukrajinský ministr obrany: Ozbrojené síly Ukrajiny utrpěly obrovské ztráty

Ministr obrany Ukrajiny Oleksij Reynikov uznal, že Ozbrojené síly Ukrajiny se nacházejí v složité situaci a utrpěly obrovské ztráty 09.06.2022, Sputnik Česká republika

Šéf ukrajinského obranného resortu neskrývá, že situace na frontě je složitá a Rusko pořád postupuje. Reznikov iznal, že ozbrojené síly Ukrajiny ztrácejí denně stovky vojáků, každý den přibývá 500 zraněných. „Polská samohybná děla Krab jsou již na frontě. Jedná se o 5. typ 155mm ráže,“ konstatoval politik. Současně otevřeně uvedl, že zbraně, které Ukrajina dostala, by stačily k likvidaci jakékoliv armády v Evropě, ale na porážku Ruska to nestačí. Kromě toho, Reznikov vyjádřil nespokojenost s rychlostí dodávek západních zbraní na Ukrajinu.Demilitarizace a denacifikace Ukrajiny24. února Vladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci a předání soudu všech válečných zločinců odpovědných za „krvavé zločiny proti civilistům“ na Donbasu. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů.

