Analytik o dodávkach zbraní na Ukrajinu: Štáty za ne zaplatia zvýšenými výdavkami na obranu

V roku 2018 vláda SR odsúhlasila nákup 25 húfnic pre potreby armády. Posledných 8 kusov malo byť pôvodne dodaných do konca roku. Poputuje tento zvyšok teraz do... 10.06.2022, Sputnik Česká republika

Predaj slovenských húfnic na Ukrajinu je súčasťou širšieho procesu podpory kyjevského režimu. Občas sa však už zdá, že v EÚ nastáva rozčarovanie zo správania Kyjeva. Ide o Maďarsko, ktoré sa výrazne ohradilo proti výrokom kyjevských predstaviteľov na svoju adresu a poukazuje na to, že im poskytuje mnohostrannú pomoc. Podivné je však, aká mierna je reakcia na arogantné výroky z Kyjeva o kancelárovi O. Scholzovi v Nemecku. Nemci zdôrazňujú, že pomáhajú Kyjevu rovnako ako USA a Veľká Británia.Vyhovieť nenásytnému kyjevskému vyžadovaniu všestrannej podpory je čoraz ťažšie. Priestor pre prezentovanie nových návrhov bol na militaristickom neoliberálne globalistickom fóre GLOBSEC, ktorý sa uskutočnil 2. – 4. júna 2022. Jedným z hlavných bodov programu bola mobilizácia podpory a opatrení pre Ukrajinu a širšie európske susedstvo. Nič nového sa však neobjavilo, ale nápady len ďalej komplikujú aj tak už zložitú sociálno-ekonomickú situáciu v EÚ.Predaj húfnic Zuzana 2 treba vidieť tak, že osem hlavní nie je ani pre delostrelectvo ozbrojených síl takého malého štátu ako je Slovensko z vojenského hľadiska dramatická vojenská záležitosť. Rozruch okolo toho robia „pronatovské“ kruhy, ktoré aj na tomto príklade poukazujú na neutíchajúce úsilie „skalopevne“ jednotného kolektívneho Západu škodiť Rusku.Z pohľadu Slovenska sú vo vzťahu k novým ťažkým zbraniam hlavným problémom peniaze na ich zaobstaranie. Tým, že ide o slovenský výrobok, v tomto prípade to je aj podpora národnej zbrojnej výroby. Už v čase keď sa rozhodovalo o dodávke 25 kusov inovovanej Zuzany 2 do slovenského vojska v odborných kruhoch vznikla otázka, či naozaj treba vymeniť nie až tak staré Zuzany vz. 2000. Pre Slovensko však nebolo potešujúce najmä to, že okrem 12 kusov tejto húfnice v Grécku, nebol o jej nákup záujem. Hoci kolektívny Západ sa zaprisaháva o boji proti korupcii, pri predaji zbraní kvitne klientelizmus a korupcia, ktoré sa prikrývajú lobizmom a možnosti Slovenska presadiť sa na svetovom trhu zbraní sú minimálne.Podľa ministra Naďa sú húfnice Zuzana 2, ktoré má SR dodať Ukrajine ešte na výrobnej linke. Prvé z nich budú dokončené za „pár“ týždňov. Nejde teda o bezprostredný problém pre bezpečnosť štátu. Vzhľadom na kusé informácie o celej transakcii nie je verejnosti známe, ako a kedy vlastne prebehne zaplatenie za tovar. Do Kyjeva prúdia desiatky iných podobných zbraní, ktoré sa berú ako pomoc a ťažké si je predstaviť prečo sa práve za slovenské húfnice bude platiť – koľko a z akých zdrojov. Média priniesli správy aj o tom, že slovenská vláda schválila pre Kyjev ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 21 miliónov eur. Nebolo však špecifikované, čo v nej bude. Podľa „pronatovských“ aktivistov to je bežný postup a dnes je dvojnásobný dôvod na to, aby sa nehovorilo, o akú pomoc pôjde a akým spôsobom sa poskytne, lebo sa to dá zneužiť. Okolo Kyjeva je v súčasnosti veľa záhad neraz priam mysteriózneho charakteru, a tak nebudem tratiť energiu na hľadanie detailov ani pozadia transakcie.Čo sa týka toho, či slovenská vláda počíta s aliančnou pomocou NATO, odpoviem stručne a jednoznačne. Vzhľadom na veľkosť Ozbrojených síl SR a ich štruktúru, je obrana štátu závislá na NATO. Ukázalo sa to aj po dodaní S-300 na Ukrajinu. Dodám, že najlepšia časť slovenského vojska sa cvičí na expedičné účely.Ďalšia mediálna zápletka v súvislosti so slovenskými vojenskými dodávkami pre Kyjev sa dotýka možností poskytnutia tankov. Minister Naď povedal, že za každý tank, ktorý by Bratislava poslala Kyjevu, musí byť adekvátna náhrada. Podľa niektorých mediálnych zdrojov má Slovensko 22 tankov (sú aj iné údaje, napr. Global Fire Power Index 2022 uvádza, že je ich len 20), ale minister hovoril o 30 tankoch. Takže opäť priestoru na dohady je až-až.Uzavriem, že súčasná slovenská vláda je ochotná pre Kyjev urobiť a dodať čokoľvek. Najväčší problém, o ktorom politici i médiá hlavného prúdu mlčia, spočíva v tom, že za nadšenie „pronatovských“ síl Slovensko, ale aj ďalšie štáty, ktoré vo veľkom a nekoordinovane dodávajú zbrane pre Kyjev, zaplatia v budúcnosti výrazne zvýšenými výdavkami na obranu. A to je v časoch blížiacich sa veľkých kríz pre obyvateľstvo nedobrá správa. A na dôvažok, ak budú energetické problémy, pocítia to aj „najlepšie vyzbrojené“ ozbrojené sily.

