Poláci se vyslovili proti podpoře Ukrajincům

Poláci se vyslovili proti podpoře Ukrajincům

Většina polských občanů je nehledě na příznivý vztah k Ukrajincům proti poskytnutí jim místních sociálních podpor, píše list Rzeczpospolita s odkazem na... 10.06.2022, Sputnik Česká republika

Noviny napsaly, že Poláci přijímají Ukrajince ve své zemi a hodlají i nadále podporovat Ukrajinu. „Avšak pokud jde o konkrétní finanční pomoc (pozn. přistěhovalcům do Polska), naše přízeň prudce klesá…“ píše Rzeczpospolita.Podle výsledků průzkumu veřejného mínění Varšavské univerzity pouze každý sedmý Polák souhlasí s tím, aby Ukrajinci dostali stejnou rodinnou a sociální podporu jako oni sami.Sociolog Marcin Duma řekl v rozhovoru pro Rzeczpospolitu, že nehledě na změnu vztahu Poláků k Ukrajincům nebyla v posledních několika letech tato pozitivní nálada moc jasná a rozšířená.„Slyšíme: inflace, vysoké ceny, všechny to postihlo, kdežto oni přicházejí a nemusí pracovat, ale jenom dostávat podpory,“ vysvětlil expert. Podle jeho názoru vadí Polákům drahá auta Ukrajinců, bezplatné jízdné, ubytování v hotelích a penzionech.Podle posledních údajů se do Polska od začátku ruské speciální operace přestěhovalo přes 3,7 milionu běženců z Ukrajiny.

